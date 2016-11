Für die Gemeinderatswahl möchte sich die Waidhofner SPÖ breiter aufstellen. Auch Parteiunabhängige sollen am 29. Jänner auf der Wahlliste der Plattform „SPÖ & Unabhängige“stehen. Die NÖN berichtete. Unter dem Motto „Wir bringen die Würstel, Sie geben ihren Senf dazu“ ist man nun im Vorfeld der Wahl jedes Wochenende mit einem „Würstelwagen“ an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet zugegen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Gestartet wurde vorvergangenes Wochenende auf der Zell beim Senkersteg und in der Arzbergstraße. Am Wochenende folgten Stopps in der Möhringerstraße und am Zeller Hauptplatz. Diese Woche hält der Würstelwagen in der Wiener Straße (Freitag, 15–17 Uhr, Gasthaus Hehenberger) und der IFE-Siedlung (Samstag, 9–11 Uhr, Kinderspielplatz).

Man habe schon viele Ideen

Doch auch persönlich zu Hause vorbeizuschauen und über die Stadtpolitik zu sprechen, bietet SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker an. Mit „Ich bringe die Mehlspeise, Sie machen den Kaffee“ möchte der SPÖ-Vize den Bürgern seinen Besuch schmackhaft machen. Es gebe viele kleine Dinge, die in Waidhofen nicht erledigt würden, so Reifecker und SPÖ-Gemeinderat Jürgen Sonneck. Um diese wolle man sich gerne kümmern. Bislang habe man schon viele Ideen und Inputs bekommen.

46 Forderungen der roten Wahlplattform konnte man zuletzt in einem Postwurf an die Waidhofner Haushalte lesen. Gefordert werden da unter anderem eine Generalsanierung des Innenstadtpflasters, die Öffnung der Sporthallen für Indoor-Spielplätze oder die Wiederinstallation der Müllinsel in der Reichenauerstraße. Auch zahlreiche Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs finden sich in dem Maßnahmenkatalog.

So sollen etwa Citybahnhaltestellen bei der Firma Oberklammer und beim Eurospar errichtet oder der Radweg vom Bahnhof bis zur Raifbergbrücke verlängert werden. Dass der Liste auch die Sicherheit am Herzen liegt, darauf wird in einer aktuellen Presseaussendung hingewiesen. Gemeint ist die Verkehrssicherheit. Die SPÖ erinnert an die Winterreifenpflicht und plädiert für die Sanierung der Gemeindestraßen.