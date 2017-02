Am 31. Dezember des vergangenen Jahres hatte man die erste 40-Prozent-Hürde geschafft: In den Waidhofner Katastralgemeinden und im Bereich Rabenberg entschieden sich 48,7 Prozent der Haushalte für einen schnellen Glasfaseranschluss. In diesen Gebieten wird die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) nun bis Ende 2018 ein öffentliches Glasfaserinfrastrukturnetz aufbauen.

Im Großraum Innenstadt und Zell schaffte man die Hürde bislang jedoch noch nicht. Damit das Unternehmen kabelplus hier die notwendige Glasfaserinfrastruktur schafft, müssen ebenfalls 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag unterschreiben. Die Frist dafür endete am 31. Jänner.

Jetzt ist es der Stadt Waidhofen jedoch geglückt, diese Frist noch bis Ende April zu verlängern. Mehr dazu in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN.