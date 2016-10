Für die Herbstkonzerte in der Basilika Sonntagberg und im Stift Seitenstetten haben das Waidhofner Kammerorchester unter der Leitung von Wolfgang Sobotka sowie der Chor Cantores Dei Allhartsberg unter der Leitung von Anita Auer keinen geringeren als den international gefragten Bass und Waidhofner Günther Groissböck eingeladen, einen der Soloparts in Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“ zu übernehmen. Neben Günther Groissböck werden auch Simone Vierlinger und Michael Nowak als Solisten zu hören sein.

Die Sopranistin Simone Vierlinger schloss ihr Gesangsstudium an der Universität Mozarteum in Salzburg mit Auszeichnung ab. Die junge Sängerin hat sich bereits als erfahrene und viel gefragte Konzert- und Oratoriensängerin etabliert. Vierlinger gastiert regelmäßig in großen Konzertsälen wie dem Brucknerhaus Linz, dem großen Saal der Stiftung Mozarteum oder dem Wiener Konzerthaus.

Ausbildung bei den Sängerknaben

Tenor Michael Nowak wurde in Innsbruck geboren und erhielt seine erste gesangliche Ausbildung als Solist bei den Wiener Sängerknaben. Danach führte er das Gesangsstudium am Bruckner-Konservatorium in Linz fort und schloss dieses mit Auszeichnung ab. Nowak wirkte bereits an mehreren internationalen Festivals wie dem Internationalen Brucknerfest Linz, den Wiener Festwochen oder am Carinthischen Sommer mit.

Günther Groissböck ist quasi der Lokalmatador unter den Sängern. Der Bass wurde in Waidhofen geboren und erhielt seine Gesangsausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Stipendiat des Herbert-von-Karajan-Zentrums war er Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, bevor er danach für vier Jahre als erster Bass ans Opernhaus Zürich wechselte. Seit 2007 ist er freischaffend tätig und zählt mittlerweile zu den international gefragtesten Bässen seiner Generation.

Die Sopranistin Simone Vierlinger wird das Kammerorchester als Solistin unterstützen. | NOEN