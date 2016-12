Insgesamt sechs Feuerwehren wurden am Montag Nachmittag zu einem Brand in die Paul Rebhuhn-Gasse gerufen, da im Zuge von Arbeiten am „Forsterhaus“ Feuer ausgebrochen war. Schon nach Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges konnte leichte Entwarnung gegeben werden, da das Ausmaß des Brandes nicht so groß war, wie befürchtet. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand mittels Feuerlöschern eingedämmt werden.

Nachdem der Brand gelöscht war, öffnete die Stadtfeuerwehr noch größere Flächen der Fassade und führte mit der Wärmebildkamera Kontrollen durch. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.