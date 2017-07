Ein kleines Jubiläum feierte die Geburtenabteilung des Landesklinikums Waidhofen am Donnerstag, 29. Juni. Da erblickte nämlich um exakt 7.22 Uhr die kleine Katia Mandl aus Hollenstein im Landesklinikum Waidhofen das Licht der Welt. Sie ist heuer schon das 200. Baby, das im Waidhofner Klinikum zur Welt kam.

„Wir freuen uns, dass unsere Hebammenarbeit so geschätzt wird und wir im Vergleich zum Vorjahr am heutigen Tag bereits 20 Geburten mehr haben“, sagt die stellvertretende leitende Hebamme Tanja Reitmayr. Im Durchschnitt verzeichnet man am Landesklinikum Waidhofen rund 400 Geburten im Jahr.

Um die werdenden Eltern bestmöglich auf die Geburt vorzubereiten, werden am Landesklinikum Waidhofen laufend Geburtsvorbereitungskurse angeboten. Im Zuge der Kurse haben die werdenden Eltern vorab schon die Gelegenheit, die Kreißzimmer und die Geburtenstation zu besichtigen.

Auskunft über die nächsten Termine sind unter 07442/ 900413400 erhältlich.