Für ein soziales Miteinander und eine menschenwürdige Asylpolitik setzt sich der Verein Mit-Menschen seit mittlerweile drei Jahren in Waidhofen ein. Entstanden ist der Verein aus dem Solidaritätskomitee für die Familie Mali-kov. Die in Waidhofen lebende tschetschenische Familie stand Ende 2012 vor der Abschiebung. Woche für Woche gingen engagierte Ybbstaler Bürger auf die Straße, um dagegen zu protestieren – eine Hartnäckigkeit, die sich bezahlt machte. Anfang 2013 erhielt die Familie das humanitäre Bleiberecht.

Anlaufstelle für Menschen in Notlagen

Da die führenden Köpfe hinter dem Soldidaritätskomitee damals feststellten, dass es in Waidhofen nach einer Anlaufstelle für Menschen in existenziellen Notlagen weiterhin Bedarf gab, wurde der Verein Mit-Menschen aus der Taufe gehoben. Andreas Schauer übernahm die Obmannschaft, Richard Abfalter wurde sein Stellvertreter, Ursula Schrefl übernahm die Funktion der Kassierin und Jakob Kößl jene des Schriftführers. Seitdem ist der Verein eine aus der Stadt nicht mehr wegzudenkende zentrale Plattform, die mit viel Engagement hilfsbedürftige mit hilfsbereiten Menschen vernetzt.

Tätig ist der Verein hauptsächlich in der Flüchtlingshilfe. Aber nicht nur: „Nachbarschaftshilfe in unserem Sinn fragt nicht zuerst nach dem Reisepass“, lautet das Credo des Vereins. „Wir unterstützen ganz bewusst auch österreichische Familien, die Hilfe brauchen“, sagt Obmann Andreas Schauer. „Auch hier gibt es immer wieder Menschen, die aus welchen Gründen auch immer durch das Sozialsystem fallen.“

In den drei Jahren seines Bestehens hat der Verein Mit-Menschen ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut. Rund 20 Personen bilden den Kern des Teams. Vermittelt wird sowohl persönliche als auch finanzielle Unterstützung.

"Durchs Leden kommen die Leute zusammen"

Bei der Organisation der Hilfe spielen soziale Medien eine wichtige Rolle, aber auch das Café Miteinander, das seit fast zwei Jahren nun schon in regelmäßiger Folge im Jugendzen-trum Bagger über die Bühne geht. Ins Leben gerufen hat es Gjavit Shabanaj, der die Idee eines interkulturellen Treffpunkts, wie es ihn in Amstetten schon gab, Obmann Schauer und Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik schmackhaft machte und nach Waidhofen holte.

Unterstützt wird das Café Miteinander von der Stadt Waidhofen und dem Integrationsservice NÖ. So werden mittlerweile monatlich im Jugendzentrum Bagger kulturelle Barrieren abgebaut.

„Ins Café Miteinander sollen die Leute einfach kommen, um miteinander zu reden, auch wenn sie sich vorher nicht kennen. Denn durchs Reden kommen die Leute zusammen“, ist Shabanaj überzeugt. Der Erfolg gibt ihm recht: Von Anfangs 30 Personen gab es zuletzt kein Café Miteinander mehr unter 100 Besuchern. „Besonders freut es mich, wenn viele Österreicher kommen“, sagt Vereinsmitglied Monika Pöllinger.

So wie einst Gabi und Gerald Weber. Über den interkulturellen Treffpunkt im Bagger kamen sie zum Verein. Gemeinsam mit Ulli Schauer und weiteren engagierten Helfern sind sie federführend im Spendenzen-trum Raifberg aktiv.

"Andrang ist immer noch enorm"

Seit Oktober 2015 erhalten hilfsbedürftige Menschen dort jeden ersten und dritten Freitag im Monat Waren des täglichen Bedarfs. Hauptsächlich Flüchtlinge, aber auch Einheimische, machen von diesem Angebot Gebrauch. „Der Andrang ist noch immer enorm“, sagt Gerald Weber. „Zuletzt hatten wir bis zu 300 Leute an manchen Tagen.“ Großer Bedarf herrsche im Sammelzentrum momentan an Bett- und Badewäsche, so Ulli Schauer. Aber auch Kochtöpfe und Wasserkocher werden gebraucht.

Ebenfalls im Verein engagiert ist Ärztin Mona Kianjoo. Als Dolmetscherin ist sie mittlerweile beim Verein Mit-Menschen eine unverzichtbare Stütze. In den drei Jahren seines Bestehens konnte der Verein schon zahlreichen Menschen helfen. Doch neue Herausforderungen gibt es immer wieder. Derzeit sei es vor allem schwierig, günstige Wohnungen für Asylberechtigte zu finden, sagt Gerald Weber. So mancher Hausbesitzer lasse seine Wohnung lieber leer stehen als sie an Flüchtlinge zu vermieten.

Derartige Ressentiments abzubauen erweist sich für die Vereinsmitglieder nicht selten als ein Kampf gegen Windmühlen. Nichtsdestotrotz lassen sich die engagierten Helfer nicht unterkriegen.

Anerkennungspreis für Gjavit Shabanaj

Am kommenden Donnerstag wird das soziale Engagement des Vereins Mit-Menschen von der Stadt Waidhofen mit der Verleihung des Sozialpreises gewürdigt. Café-Miteinander-Initiator Gjavit Shabanaj wird für seinen Einsatz zusätzlich mit einem Würdigungspreis bedacht.

„Es freut uns natürlich, wenn unsere Arbeit gewürdigt wird“, sagt Obmann Schauer. „Zwischendurch ein bisschen Schulterklopfen tut immer gut. Dann müssen wir aber wieder weitermachen.“