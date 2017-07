60 Jahre gibt es die Familiensingwochen der BhW Niederösterreich GmbH mittlerweile bereits. In diesem Jahr sind drei Bildungswochen ausgeschrieben – zwei in Hohenlehen und eine in Bad Traunstein – und über 300 Teilnehmer haben sich schon dafür angemeldet.

Die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Familiensingwochen, die im Jahr 1957 in Hohenlehen als Initiative einiger Mostviertler Familien ins Leben gerufen wurden, soll am Freitag, 21. Juli, mit einem großen Jubiläumskonzert und einem Festakt im Plenkersaal in Waidhofen gefeiert werden. Das Konzertprogramm wird von Johannes Dietl zusammengestellt und soll die klingende Vielfalt der Kreativwochen widerspiegeln. Beim Konzert werden Auftritte des Erwachsenenchors, der Familienmusik Böck sowie dem Familiengesang Knöpfl erwartet.

Danach sollen verdiente Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt und vom Land NÖ geehrt werden.

„Klingende Vielfalt“: Freitag, 21. Juli, 18.30 Uhr, Plenkersaal

Eintritt ist frei. Anmeldungen: 02742/31 1 337120.