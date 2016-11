Einen Laptopständer möchten elf Schüler der HTL-Waidhofen mit ihrer Junior Company an die Frau bzw. den Mann bringen. Das Besondere an dem Produkt, das die angehenden Wirtschaftsingenieure entwickelt haben: Damit kann der Rechner, wenn man ihn am Arbeitsplatz gerade nicht braucht, platzsparend vertikal verstaut werden.

So sieht der Laptopständer „STARC“ aus. Die Öffnung kann je nach Laptop eingestellt werden. | privat

„STARC“, so der Name des Produkts, besteht aus Plexiglas und Aluminium und kann je nach Laptopmodell von null auf bis zu vier Zentimeter eingestellt werden. Der erste Prototyp wurde bereits gebaut. „Jetzt gilt es noch einige Fehler zu beheben“, sagt Geschäftsführer Karim Wieser. „Dann kann der Laptopständer in Produktion gehen und verkauft werden.“ Rund 50 Stück will man herstellen. Präsentiert wurde der Laptopständer „STARC“ am Mittwoch, 9. November, bei der Eröffnungsfeier der Junior Companies an der HTL Waidhofen. Interessierte konnten schon Anteilsscheine an dem innovativen Produkt erwerben.