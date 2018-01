Ein neuer Wettbewerb des Landes NÖ und der Kultur.Region.Niederösterreich kürte im Vorjahr erstmals in jedem Bezirk die „kulturfreundlichste Gemeinde“.

„Kultur und Gemeinden gehören zusammen“

Von 151 Einreichungen erhielten letztendlich 20 Gemeinden diese Auszeichnung. Bewertet wurden von einer fachkundigen Jury die Bandbreite des Kulturangebots, besonders herausragende Kulturinitiativen sowie die Unterstützung der Kulturschaffenden durch die Gemeinde. Der Sonderpreis für die kulturfreundlichste Stadt mit eigenem Statut ging dabei an Waidhofen. Am vergangenen Freitag wurden die Auszeichnungen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Landtagssaal in St. Pölten an die Preisträger übergeben.

„Kultur und Gemeinden gehören zusammen“, sagte die Landeshauptfrau. „Wir brauchen Menschen, die Kultur spürbar machen. Durch ihr kulturelles Engagement tragen sie zur lebendigen Entwicklung des ländlichen Raums bei und fördern die Lebensqualität in unseren Dörfern, Regionen und Städten. Gemeinden nehmen als Unterstützer regionaler Kulturinitiativen eine wichtige Rolle ein.“

Und Kultur.Region.Niederösterreich-Sprecher Edgar Niemeczek ergänzte: „Unsere Gemeinden bilden die Basis regionaler Kulturarbeit, ob durch bereitgestellte Infrastruktur, Geldmittel oder Anerkennung und Wertschätzung.“

Hoch- und Volkskultur gehen Hand in Hand

Bürgermeister Werner Krammer, der mit Vertretern verschiedenster Waidhofner Kulturinitiativen vergangenen Freitag nach St. Pölten gereist war, freute sich, den Sonderpreis entgegennehmen zu dürfen und zeigte sich über das vielfältige kulturelle Angebot in der Stadt sichtlich stolz.

„Die Vielfalt Waidhofens spiegelt sich im Kulturangebot wider“, hält der Stadtchef, in dessen politischen Verantwortungsbereich die städtischen Kulturagenden fallen, fest. Hochkultur und Volkskultur gingen in Waidhofen Hand in Hand. Vereine, Musikschule, private Veranstalter und die Stadt würden so gemeinsam zur stetigen Steigerung der Lebensqualität beitragen.

„Ich sehe diese Auszeichnung auch nicht so sehr als Preis für die Stadt, sondern vielmehr als Auszeichnung für die vielen Kulturinitiativen, die es in Waidhofen gibt. Dass wir diesen Preis entgegennehmen dürfen, ist vor allem ihr Verdienst.“ Das Hauptansinnen der Stadt im Kulturbereich müsse sein, zu unterstützen, zu animieren und zu motivieren, sagt Krammer. „So ist es uns gelungen, ein sehr kulturfreundliches Klima in Waidhofen zu schaffen.“