Ein „Sekretär in Eiche“ bringt den jungen Tischler Mathias Maderthaner nach Abu Dhabi: Mit diesem Werkstück überzeugte der Lehrling der Bene GmbH bei den Staatsmeisterschaften „AustrianSkills“ in Salzburg die Jury. Dabei konnte sich der junge Möbeltischler aus dem Ortsteil St. Georgen/Klaus gegen die Konkurrenz aus den anderen Bundesländern durchsetzen und sich so den ersten Platz sowie den Staatsmeistertitel sichern. Bene-Kollege Lukas Fromhund erreichte in derselben Kategorie den siebten Rang.

Geschäftsführer Sales & Marketing Michael Fried, Director Production & Engineering Bernhardt Kronnerwetter, Geschäftsführer Operations & Finance Jörg Schuschnig, der stellvertretende Produktionsleiter Roman Rettensteiner und Lehrlingsbeauftragter Andreas Riedler (v.l.) gratulierten Bene-Lehrling Mathias Mader | NOEN, thaner (3.v.l.) zum ersten Platz.

Der junge Tischler punktete mit seinem handwerklichen Geschick

„Wir hatten 22 Arbeitsstunden Zeit, unser Werkstück anzufertigen. Es war sehr spannend, aber auch herausfordernd“, berichtet Maderthaner, der sich in seinem vierten Lehrjahr befindet. Der junge Tischler punktete neben seinem handwerklichen Geschick mit absoluter Maßgenauigkeit sowie mit der Oberfläche und Qualität der Verbindungen des Möbelstücks vor und nach dem Verleimen.

Der frisch gekürte Staatsmeister qualifizierte sich zugleich auch für die Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“, die im kommenden Oktober in Abu Dhabi stattfinden werden.

Zum Erfolg gratulierten die Bene-Geschäftsführer Michael Fried und Jörg Schuschnig sowie Produktionsleiter Bernhardt Kronnerwetter sehr herzlich. Lehrlingsbeauftragter Andreas Riedler bereitete den Tischlerlehrling auf den Wettbewerb vor.