„Ich habe bemerkt, dass die Fähigkeit der Menschen, Schönheit wahrzunehmen, abnimmt. Gerade in einer Zeit, wo sich die Menschen so viel mit Bildern beschäftigen, ist es wichtig, den Blick auf die Ästhetik zu lenken,“ sagte Lois Lammerhuber bei der Vorstellung des druckfrischen Bildbands „Die schönste Landschaft der Welt“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses.

Einer der Initiatoren des Buchs, Innenminister Wolfgang Sobotka, hielt die Laudatio und fasste treffend zusammen: „Lois Lammerhuber ist ein Fotograf, der die Landschaft des Mostviertels so festhalten kann, wie wir nicht imstande sind, weil sie für uns schon so alltäglich geworden ist. Qualitätsvolle Bücher herzustellen ist eine kulturelle Verantwortung.“

Christa Hochpöchler

252 Seiten und 131 grandiose Bilder

Die 56 Kilometer lange Strecke zwischen Kürnberg und dem Sonntagberg ist für Lammerhuber eigentlich eine Weihnachtsfahrt. Seit er die Landschaft im Raureifkleid erleben durfte, ist daraus eine Passion geworden. Schlussendlich entstand daraus das Buchprojekt.

In letzter Zeit war auf den „Fahrten in die Berge“ – wie er sie nennt – immer wieder die Schriftstellerin Evelyn Schlag dabei, die mit ihren Texten den Bildern Ausdruck verleiht, der in die Tiefe geht. „Wir haben die Landschaft erfahren – im Wortsinn. Es ist eine Landschaft, in der die Jahreszeiten die Sehenswürdigkeiten sind“.

Der außergewöhnliche Bildband umfasst 252 Seiten und 131 grandiose Bilder, die Emotion und Sinnlichkeit ausstrahlen. Das Buch ist in allen Buchläden der Region erhältlich und kostet 59 Euro.