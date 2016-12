Ein Angebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen möchte SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker in Waidhofen schaffen. Einen Menschen mit demenzieller Erkrankung, geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung zu pflegen, sei keine leichte Aufgabe, so Reifecker. „Wir wollen den pflegenden Angehörigen die Möglichkeit bieten, einige Stunden zu entspannen oder persönliche Besorgungen in Ruhe zu erledigen.“

Der Wunsch kam aus der Bevölkerung

Aus diesem Grund möchte der SPÖ-Vize einen betreuten Nachmittag einführen. Dieser Wunsch sei verstärkt aus der Bevölkerung an ihn herangetragen worden, erzählt Reifecker. „Um Waidhofen noch ein Stück lebenswerter zu machen, wollen wir uns gerne diesem Thema annehmen.“ Der Stadtvize kann sich vorstellen, für ein derartiges Angebot den Saal des Vereins Zukunft zur Verfügung zu stellen. Mit der Volkshilfe-Regionalleitung hat er schon Kontakt aufgenommen, um auch eine professionelle Unterstützung anbieten zu können.

Besonders freut Reifecker, dass jene, die auf die Notwendigkeit eines betreuten Nachmittags aufmerksam gemacht haben, auch gerne freiwillig bei der Gestaltung mithelfen möchten. „Pflegende Angehörige brauchen auch Zeit für sich selbst. Dafür habe ich vollstes Verständnis,“ sagt Reifecker. „Oft ist die Pflege zuhause die Übergangszeit in eine professionelle 24-Stunden-Pflege oder ein Pflegezentrum. Wir sind gefordert, dass wir diese Zeit so angenehm wie möglich gestalten.“ Einen betreuten Nachmittag sieht Reifecker als guten Anfang hin zu einer Tagesbetreuung.