Ein 26-jähriger kroatischer Staatsbürger sorgte am Samstag, 3. Dezember, für einen Polizeieinsatz am Waidhofner Adventmarkt. Der derzeit arbeitslose Mann mit Wohnsitz in Hilm begann gegen 19 Uhr stark alkoholisiert zu randalieren und herumzuschreien.

Da er der Aufforderung der Beamten, den Weihnachtsmarkt zu verlassen, nicht folgte, führten zwei Polizisten den Mann ab. Der tobende Mann wehrte sich jedoch, indem er sich aus den Griffen der Polizisten drehte und mit den Füßen nach den Beamten trat.

Dabei geriet er aus dem Gleichgewicht, stürzte zu Boden und riss einen Polizisten mit. Dieser blieb zum Glück unverletzt, der Tobende erlitt jedoch eine leicht blutende Wunde an der Stirn.

In Handschellen abgeführt

Wegen seines aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschellen angelegt und er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Auf der Fahrt zur Polizeidienststelle Waidhofen verhielt er sich weiter aggressiv und verschmutzte das Auto mit seinem Kot. Auf der Polizeidienststelle wurde der Festgenommene medizinisch versorgt und danach in eine Arrestzelle gesteckt.

Gegen 22.45 Uhr begann er dort abermals zu randalieren. Dabei riss er den gesamten Fensterflügel aus der Verankerung. Er wurde von den Waidhofner Polizisten zum nächstgelegenen Anhalteraum auf die Polizeidienststelle Amstetten gebracht und von dort in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Sachbeschädigung angezeigt.