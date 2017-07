15 Jahre lang organisierte der Wiener Peter Voß mit viel Herzblut die Eisenstraße-Klassik. Im Jänner des Vorjahres verstarb Voß völlig unerwartet im 65. Lebensjahr, die Oldtimer-Rallye musste ausfallen. Für die Liebhaber historischer Automobile in der Region tat sich eine große Lücke auf.

Diese Lücke wird nun wieder geschlossen, indem sich Wachau-Classic und Eisenstraße-Klassik zur Wachau-Eisenstraße-Classic zusammengeschlossen haben. Das neu gestaltete Oldtimerevent geht von 17. bis 19. August über die Bühne, wobei der Schwerpunkt der Veranstaltung heuer in Waidhofen liegt. Nächstes Jahr ist dann Melk an der Reihe, denn die Oldtimerfahrten werden künftig abwechselnd in der Region Eisenstraße-Mostviertel und in der Wachau stattfinden.

Kössl

Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger zeigt sich erfreut: „Nach dem tragischen Tod von Eisenstraße-Klassik-Organisator Peter Voss freut es uns, dass sein Lebenswerk weitergeführt wird. Die Wachau-Eisenstraße-Classic ist ein Beispiel dafür, wie Regionen über den eigenen Tellerrand hinausblicken und zusammenarbeiten können.“

90 Fahrzeuge haben sich für das Oldtimerevent bereits angemeldet. Auch zahlreiche Promis, wie die Motorsportlegenden Walter Röhrl und Rudi Stohl oder Kabarettist Rudi Roubinek, gehen an den Start. Startberechtigt sind Fahrzeuge mit einem Mindestalter von 30 Jahren. Sogar ein Bentley aus dem Jahr 1927 wird die Gleichmäßigkeitsfahrt in Angriff nehmen.

1.000 Nächtigungen zusätzlich erwartet

„Dieses Event ist touristisch eine super Sache“, freut sich Waidhofens Tourismusstadtrat Peter Engelbrechtsmüller. „Während der Veranstaltungen erwarten wir 800 bis 1.000 zusätzliche Nächtigungen in der Region.“

Los geht das Rennen am Donnerstag, 17. August, um 16.30 Uhr am Unteren Stadtplatz in Waidhofen mit der Sonntagberg-Putzmühle-Runde. Wie auf allen weiteren Etappen gilt es für die Piloten und ihre Beifahrer unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung auch hier, möglichst gleichmäßig zu fahren. Am Freitag führt die Rallye die Fahrer dann in die Wachau, am Samstag ist die wild-alpine Bergwelt rund um den Ötscher an der Reihe.

Das Highlight der Wachau-Eisenstraße-Classic ist aber unbestreitbar der Stadt-Grand-Prix in Waidhofen, der am Freitagabend um 18.30 Uhr startet. Dabei werden die Boliden Bekanntschaft mit dem Waidhofner Kopfsteinpflaster machen.

Die große Zielflagge des dreitägigen Events wird dann am Samstagabend bei einer großen Gala samt Siegerehrung im Schloss an der Eisenstraße geschwungen. Die Wertung erfolgt in zwei unterschiedlichen Klassen, einer sportlichen und einer entspannten. Mitorganisator Harald Neger erklärt den Unterschied zwischen Sport-Classic und Weekend-Trophy: „Beide Wertungen verfügen über eine separate Streckenführung. Die Teilnehmer der beiden Klassen haben zwar denselben Startort, fahren aber komplett unterschiedliche Routen.“