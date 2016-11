Die Stadt Waidhofen wird im Jahr 2017 die Müllgebühren nicht erhöhen. Nach eingehender Prüfung der einzelnen Preise sowie der Einnahmen für die Entsorgung im Bereich der Abfallwirtschaft habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Waidhofner verhielten sich vorbildlich

„Auch das richtige Verhalten der Waidhofner bei der Mülltrennung hat sehr stark dazu beigetragen, dass wir die Gebühren 2017 nicht erhöhen müssen“, betont Umwelt-Stadtrat Fritz Hintsteiner (WVP). Einnahmen, die die Umweltabteilung durch sortenreines Trennen im Altstoffsammelzentrum Waidhofen (ASZ) sowie durch einen Flohmarkt erzielt, würden ebenfalls dem Waidhofner Bürger zugutekommen. Für diverse Entsorgungen und Transporte habe man Preise von verschiedenen Anbietern eingeholt. Dabei habe man mit der Firma Fuchsluger weiterhin einen kompetenten und verlässlichen Partner zur Seite.

Weitere Angebote geplant

„Wir sind von der konsequenten Arbeit im Bereich der Abfallwirtschaft überzeugt und planen bereits für die nächsten Jahre wieder viele Angebote für die Waidhofner Müllgebührenzahler“, so Bürgermeister Werner Krammer und Umweltstadtrat Hintsteiner. Mit den Müllgebühren werden verschiedenste Leistungen der Gemeinde abgedeckt. Neben dem Leeren der Mülltonnen werden damit die 40 Sammelinseln betreut. Zudem stehen Grün- und Strauchschnittboxen zur Verfügung und einmal jährlich wird der Sperrmüll direkt von der Haustüre abgeholt.

Im ASZ Waidhofen können Alt- und Problemstoffe an 132 Stunden im Monat kostenlos abgegeben werden. Bei den ASZ- Öffnungszeiten sei Waidhofen Spitzenreiter in der gesamten Region, so Hintsteiner.

Erst letzte Woche sprach sich auch die SPÖ Waidhofen in einer Aussendung gegen eine Erhöhung der Müllgebühren aus.