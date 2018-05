Niemand ist so abgebrüht wie Peter Klien, wenn es darum geht, auf seriöse Weise unseriöse Fragen zu stellen. Am 22. Mai gewährt der von der Politik gefürchtete „Willkommen-Österreich“-Reporter im Plenkersaal Waidhofen Einblicke in seine Satire-Arbeit.

Kabarettabend mit Peter Klien

Organisiert wird der Kabarettabend vom Verein „Spielplatz Kunst+Kultur“. Dahinter stecken der Waidhofner Günther Thummerer und sein Sohn Laurenz, die den neuen Waidhofner Kulturverein im März aus der Taufe gehoben haben.

Die Organisation von Veranstaltungen ist für Günther Thummerer kein Neuland. An den legendären „Url River Festivals“ der Waidhofner Pfadfinder war er federführend beteiligt, ebenso an diversen „Schillerpark Open Airs“ und „Oktoberrock“-Konzerten. Als Gitarrist und Sänger von Splitternackt war Thummerer auch selbst musikalisch aktiv. Die Songs der Waidhofner Band wurden damals sogar auf Ö3 gespielt.

Es folgte eine berufs- und familienbedingte Schaffenspause. Nach der Absolvierung des Universitätslehrgangs „Musikmanagement“ an der Donau Universität Krems kam der Vater zweier Söhne im Vorjahr dann wieder auf den Geschmack, Veranstaltungen zu organisieren. Als er hörte, dass sich Ex-Toto-Schlagzeuger Simon Phillips mit seiner Jazz-Fusion-Band Protocol auf Welttournee begeben würde, holte er den Ausnahme-Drummer für eines von nur zwei Österreich-Konzerten kurzerhand nach Waidhofen.

Über 300 Besucher bei Jazz-Fusion-Konzert

Über 300 enthusiasmierte Besucher im Plenkersaal befeuerten die Pläne des Waidhofners, weitere Veranstaltungen zu organisieren. So entschied man sich zur Vereinsgründung. Neben Peter Klien bringt der Verein „Spielplatz Kunst+Kultur“ 2018 auch noch die Austropop-Chanteuse Birgit Denk und die Wienerlied-Erneuerer 5/8erl in Ehr’n in die Ybbstalmetropole.

„Ziel des Vereins ist es, das Kulturangebot in Waidhofen breiter zu machen“, sagt Thummerer. „Wir haben zwar das große Glück, hier ein sehr breites und qualitativ gutes Kulturangebot zu haben, aber es gibt noch eine Nische. Diese Nische wollen wir schließen, indem wir ein Kulturangebot für die Generation 25 plus schaffen. Musikalisch wollen wird den Bogen von der Popularkultur bis zum Jazz spannen.“

Auf bestimmte Kunstformen oder Genres möchte sich der neue Verein dabei aber nicht festlegen, wichtig sei vielmehr eine gewisse Qualität, die man bieten wolle. „Wir wollen nicht ausschließlich Konzerte oder Kabaretts veranstalten, auch Lesungen, Theateraufführungen oder Ausstellungen sind möglich.“ Nach und nach möchte der Verein seine Aktivitäten interdisziplinär gestalten. Thummerer schwebt dabei ein Schwerpunktprogramm ähnlich den „wellenklaengen“ in Lunz/See vor – ein Jazz- und Blues-Festival etwa, in dessen Rahmen in Kooperation mit anderen regionalen Vereinen und Initiativen auch andere Kultursparten Platz finden. „Das ist aber nur einmal so eine Idee, die in meinem Kopf herumschwirrt, bis es wirklich so weit sein wird, ist es noch ein langer Weg.“

Interessierte, die beim Verein „Spielplatz Kunst+Kultur“ aktiv mitarbeiten wollen oder sich unterstützend einbringen wollen, sind herzlich willkommen.