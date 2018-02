Das Sicherheitszentrum beim Lokalbahnhof wird nicht realisiert. Geplant war, an dem Standort Feuerwehr und Polizei unter einem Dach zu vereinen. Auch Wohnungen und Wohngruppen für die Lebenshilfe waren angedacht. Wie Bürgermeister Werner Krammer in der letzten Gemeinderatssitzung aber nun mitteilte, wird das Projekt nicht umgesetzt. Die NÖN berichtete.

Krammer: "Risiko war einfach zu hoch"

„Wir sind mit unseren Partnern die jeweiligen Mietkosten, die sich ergeben hätten, nochmals durchgegangen und dabei ist immer klarer geworden, dass sich das nicht ausgeht“, nennt Bürgermeister Krammer den Grund für das Scheitern des Projekts. Das betreffe sowohl die Polizei, wo eine gewisse Mietgrenze nicht überschritten werden dürfe, als auch den Beitrag, den die Stadt für die Feuerwehr zu leisten habe.

Zudem ergaben sich bei dem Bauprojekt, das in die Tiefe gehen sollte, Probleme durch eine mögliche Kontaminierung des Eisenbahngeländes. Kosten zwischen 150.000 und 600.000 Euro standen dabei im Raum. „Dieses Risiko war einfach zu hoch“, sagt der Stadtchef. Dazu seien mögliche Probleme mit dem Grundwasser gekommen.

Nachdem sich die Stadt von der Waldviertler Wohnbaugenossenschaft (WAV), die das Projekt ursprünglich realisieren wollte, letztes Jahr getrennt hatte, sah sich nun auch die Wohnbaugenossenschaft WET als Nachfolge-Bauträger außerstande, das Projekt zu realisieren. Die Kosten, die der Stadt bislang für dieses Projekt erwachsen sind, seien überschaubar, sagt Krammer.

Lebenshilfe bei Lokalbahnhof möglich

Wie es nun weitergeht, ist offen. Fest steht, dass sowohl Feuerwehr als auch Polizei neue Räumlichkeiten benötigen – die Feuerwehr aufgrund von Platzmangel, die Polizei wegen gesetzlich vorgeschriebener Adaptierungen, wie der Schaffung von Barrierefreiheit.

Ob die Idee eines gemeinsamen Sicherheitszentrums forciert oder es singuläre Lösungen geben wird, ist derzeit noch nicht klar. „Wir prüfen nun verschiedene Varianten“, sagt der Stadtchef. So wurde für die Polizei bereits das RIZ als mögliches Alternativquartier begutachtet. Bei der Feuerwehr sei der Verbleib am derzeitigen Standort zwar eine mögliche Variante, es fehle hier aber Platz für notwendige Garagen und Parkplätze.

Areal beim Hauptbahnhof als mögliche Alternative

Als potenziellen neuen Standort für ein gemeinsames Sicherheitszentrum kann sich der Bürgermeister das Areal beim Hauptbahnhof vorstellen. Dazu gelte es aber noch, die derzeit laufende raumplanerische Untersuchung des Areals und die Ergebnisse des „Stadtprojekts neu“ des Architekten Ernst Beneder abzuwarten. Auch Gespräche mit ÖBB und NÖVOG müssten noch geführt werden.

Was das Lokalbahnhof-Areal betrifft, so kann sich der Stadtchef hier ein Wohnprojekt mit Räumlichkeiten für die Lebenshilfe, bei dem man nicht in die Tiefe geht, durchaus vorstellen. „Für die Lebenshilfe ist dieser Standort ideal“, meint Krammer. „Wir fangen jetzt wieder bei Null an. Dabei möchte ich den Gemeinderat von Anfang an intensiv miteinbinden. Die Widerstände beim letzten Mal sind auch auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen.“