Die jährliche Subvention für das Jugendservice Ybbstal (JUSY) sorgte in der letzten Sitzung des Waidhofner Gemeinderates Ende Jänner für Diskussionen. Der Verein hatte 7.500 Euro beantragt, die Stadt gewährte aber lediglich 5.500 Euro.

Ein Abänderungsantrag der SPÖ, die Subvention doch auf 7.500 Euro zu erhöhen, wurde von WVP, UWG und FPÖ abgeschmettert. Die Förderung sei im Vergleich zum Vorjahr schon um zehn Prozent erhöht worden und im Budget in dieser Höhe vorgesehen. Der Abänderungsantrag komme zu spät, eine weitere Erhöhung sei nun nicht mehr möglich, begründete WVP-Stadtrat Franz Sommer die Ablehnung. Man könne aber darüber reden, den Betrag im nächsten Budget zu reservieren. Die NÖN berichtete.

Bahr: "Beste Möglichkeiten für Jugendliche"

In einer Aussendung fordert die Fraktion SPÖ & Unabhängige (SPÖ&UA) nun nachträglich nochmals eine höhere Subvention für das JUSY und wirft dem Bürgermeister vor, dass die Förderung für das Jugendservice in den letzten Jahren immer weiter gekürzt worden sei.

„In einer Schulstadt wie Waidhofen sollten unseren Jugendlichen die besten Möglichkeiten für eine unkomplizierte und leicht zugängliche Beratung zur Verfügung stehen“, sagt SPÖ-Gemeinderat Armin Bahr. „Das JUSY übernimmt immens wichtige Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit – gerade bei so wichtigen Themen wie der Berufswahl, bei schulischen Anliegen, aber auch bei persönlichen Themen.“ Der Aufwand dafür sei enorm und solle von der Stadt entsprechend unterstützt werden, lautet die Forderung.

„Gerade die angepriesene positive Budgetentwicklung in Waidhofen würde eine den Bedürfnissen des JUSY angepasste Förderung ermöglichen“, meint dazu auch SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger und bedauert die Ablehnung des von ihm eingebrachten Abänderungsantrags.

SPÖ nennt Stadt Wieselburg als Vorbild

Die SPÖ&UA nennt die Stadt Wieselburg als Vorbild. Dort habe man im Unterschied zu Waidhofen den präventiven Charakter der Einrichtung erkannt und würde den dortigen JUSY-Standort dementsprechend unterstützen. Gegenüber der NÖN gab die Stadtgemeinde Wieselburg an, ihren JUSY-Standort im Jahr 2017 mit 70.700 Euro unterstützt zu haben. Inkludiert sind darin die Kosten für die Räumlichkeiten des JUSY-Standorts. Der jährliche Subventionsbetrag, den die Stadt Waidhofen in den Jahren 2013 bis 2017 für das JUSY in Waidhofen aufgebracht hat, betrug jeweils 5.000 Euro. Für 2018 wurde dieser Betrag nun auf 5.500 Euro erhöht.

Darauf verweist auch Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Dagegen, dass die Förderung für das Jugendservice in den letzten Jahren immer weiter gekürzt worden sei, verwehrt sich der Stadtchef. Dies sei eine Falschinformation. Krammer verweist darauf, dass das JUSY vor seinem Umzug in die Hörtlergasse im stadteigenen Wintergebäude zu sehr günstigen Mietkonditionen untergebracht gewesen sei. Der Wunsch nach einer Standortverlegung in die Hörtlergasse, wo die Mieten dementsprechend höher seien, sei damals aber auf Betreiben des JUSY erfolgt.

„Als Sprecher der Kleinregion Ybbstal-Eisenstraße sehe ich auch die anderen Ybbstalgemeinden in der Pflicht, sich mit einem Finanzierungsbeitrag am Jugendservice Ybbstal zu beteiligen. Schließlich steht das Beratungsangebot des JUSY – wie schon de Name sagt – Bürgern aus dem ganzen Ybbstal offen“, sagt Krammer.