Das Unternehmen ENGEL mit Sitz in Schwertberg ist der weltweit größte Hersteller von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffverarbeitung. Die Firma beschäftigt insgesamt mehr als 6.000 Menschen, 3.500 davon in den österreichischen Werken. Um den hohen Bedarf an Fachkräften zu sichern, arbeitet ENGEL seit vielen Jahren eng mit der HTL Waidhofen zusammen.

„Um weiter zu wachsen, brauchen wir noch mehr gut ausgebildete Technikerinnen und Techniker. Oft ist ein Praktikum oder eine Diplomarbeit bei uns im Betrieb der erste Schritt zu einer Festanstellung“, betont Herbert Zeidlhofer, Bereichsleiter Technik im ENGEL-Großmaschinenwerk St. Valentin.

So haben auch heuer drei Schüler der Abteilung Maschinenbau/Automatisierungstechnik ihre Diplomarbeit bei ENGEL in St. Valentin erfolgreich abgeschlossen. Das von Maximilian Löckinger, Josef Tempelmayr und Moritz Zebenholzer entwickelte Konzept zur Zuführung des Rohmaterials wird in Kürze in die ersten Spritzgießmaschinen eingebaut.

„Die Trichter, über die der Kunststoff in die Spritzgießmaschine gelangt, werden bislang noch manuell in Position gebracht“, erklärt Zeidlhofer. „Die von den drei Schülern konstruierte automatisierte Vorrichtung erhöht die Genauigkeit des Verarbeitungsprozesses. Die Diplomanden haben mit großem Engagement die Aufgabenstellung angepackt und das erlernte Wissen kompetent in die Praxis umgesetzt. Wir sind mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden.“