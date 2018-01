Das Fahrrad als Verkehrsmittel für Alltagswege in Waidhofen attraktiver zu machen, hat sich die Radlobby-Ortsgruppe der Stadt zum Ziel gesetzt. Seit nahezu fünf Jahren wird intensiv daran gearbeitet. Zahlreiche Verbesserungen für die Radfahrer konnten dabei bereits erzielt werden.

Am Sonntag lud die Radlobby-Ortsgruppe Waidhofen heuer zum ersten Mal zum Neujahrsradeln durch die Stadt ein. Rund 30 Alltagsradler nahmen diese Einladung wahr und fanden sich um 15 Uhr beim Stadtturm ein, um die Radsaison 2018 zu eröffnen. Von dort ging es dann bei bestem Fahrradwetter über den Schlosssteg auf die Zell und weiter bis zum Senkersteg.

"Mehr für Attraktivierung des Alltagsverkehrs machen"

Durch die Pocksteiner-Allee radelte die Gruppe dann wieder retour in die Innenstadt. Seitens der Politik nahm Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger an der Radausfahrt teil. „Wir haben am 1. Jänner die Fahrradsaison eröffnet und mit gut dreißig Radfahrerinnen und Radfahrern ein Zeichen gesetzten, dass in Waidhofen mehr für die Attraktivierung des Alltagsradverkehrs gemacht werden muss“, sagt Waidhofen Radlobby-Obmann Gunnar Scholz.

„Viele unserer Alltagswege - zum Kindergarten, zur Schule, zu Geschäften oder zum Amt können umweltfreundlich und schnell mit dem Rad erledigt werden. Das spart der Gemeinde aber auch den einzelnen Personen Zeit und Geld.“