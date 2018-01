Zwei Wochen lang schrieben Schüler der Handelsakademie und Handelsschule Waidhofen gegen Menschenrechtsverletzungen in China, der Türkei und auf Jamaika an.

Sie beteiligten sich am Amnesty-Briefmarathon und verfassten insgesamt 240 Protestbriefe. In diesen forderten sie die Freilassung der Menschenrechtsanwältin in China Ni Yulan, von zehn Menschenrechtsaktivisten in der Türkei und von Shackelia Jackson, die sich auf Jamaika gegen Polizeiwillkür einsetzte.