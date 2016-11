Das Straßengeländer in der Unterzellerstraße im Bereich des Gasthauses Kerschbaumer wird auf einer Länge von rund 200 Metern erneuert. 2017 soll dieses Vorhaben umgesetzt werden. Die Straßenbauabteilung des Landes NÖ hat nun die finanziellen Mittel für eine Sanierung zugesichert.

Die SPÖ hat die Geländersanierung im Juni per Aussendung angeregt. Das Geländer stelle für Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger und vor allem für Kinder eine große Gefahrenquelle dar, hieß es darin. Das Geländer sei alt, verhältnismäßig niedrig und besitze lediglich drei Querstreben. Dahinter gehe es aber gleich nahezu senkrecht rund 15 Meter zur Ybbs hinunter. Eine ausreichende Absicherung sei deshalb nicht gegeben.

Grundstück gehöre Land NÖ

Auf Nachfrage der NÖN kündigte WVP-Vizebürgermeister Mario Wührer damals Gespräche in der Sache an, verwies aber auch darauf, dass die Straßenmeisterei hier hauptzuständig sei, da das Grundstück dem Land NÖ gehöre. Seitens der Straßenmeisterei hieß es damals, dass bislang noch niemand an sie herangetreten sei.

Wie die Stadt Waidhofen nun mitteilt, hat Bürgermeister Werner Krammer (WVP) zuletzt alle Beteiligten an einen Tisch geholt, um die Geländerproblematik zu besprechen. An diesem Gespräch nahmen Franz Stiedl von der Straßenbaudirektion Amstetten, Andreas Hirtenlehner von der Straßenmeisterei Waidhofen und Vizebürgermeister Mario Wührer teil.

Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

„Wir haben in dieser Angelegenheit Wort gehalten und freuen uns, dass wir gemeinsam eine gute Lösung für die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer finden konnten“, sagt Wührer.

Die unmittelbaren Anrainer Walter Enöckl, Gerhard Knappitsch und Herbert Freudenschuss zeigen sich mit der gefundenen Lösung zufrieden. „Es ist wichtig, dass das Geländer hier intakt ist. Schön, dass dieses Projekt demnächst umgesetzt werden kann“, so Freudenschuss.

„Wir haben in letzter Zeit viele Kleinigkeiten gesammelt, die in Waidhofen umgesetzt gehören. Das Geländer in der Unterzellerstraße ist eine davon. Es freut uns natürlich, dass wir das jetzt abhaken können“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker. „Als wir aber damals darauf hingewiesen haben, dass das gemacht gehört, hat man uns gesagt, das sei Sache der Straßenmeisterei und gehe die Stadt nichts an. Dass man das nun, drei Monate vor dem Wahltermin, dann doch noch schnell umsetzt, ist nicht mein Zugang zur Politik.“