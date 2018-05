Die Musik- und Kunstschule Waidhofen-Ybbstal präsentierte am 4. Mai die kreative Vielfalt ihrer jungen Künstler. Ob Musizieren, Malen, Bildhauen oder Schauspiel, alles war präsent am Kreativtag, der schwerpunktmäßig im Schulzentrum stattfand.

Über 150 Kinder besuchten die Stationen mit verschiedenen Herausforderungen. Dabei war das Angebot sehr spannend. Ybbstaler Aufstrich unter der Leitung von Sonja Walther imitierte klanglich mit Streichinstrumenten die Tiere des Waldes, und die Kinder durften sich mit ihrem Körper und ihrer Stimme in die Tiere verwandeln.

Die Gefühle Liebe, Hoffnung, Freude, Hass, aber auch Hoffnungslosigkeit und Trauer wurden mit Stimme, Farben, Musik und Sprache in einem weiteren Workshop zum Ausdruck gebracht. Diese Station betreuten Stefan Albert, Christine Ornetsmüller, Julia Heigl, Markus Fürnhammer, Vera Ledoldis-Streicher und Tata Asatiani-Aigner. Weiters erfühlten, ertasteten und bespielten die Kinder Holzskulpturen der Bildhauerakademie Waidhofen-Ybbstal.

Vier Pilotstandorte in NÖ

Die Motivatoren an Schlägeln und Baumstämmen waren die Dozenten der Bildhauerakademie Eva Stubauer und Alois Lindenbauer sowie fünf Studenten der Bildhauerakademie. Schlagwerklehrer Achim Gaspar lieferte dazu Schlagwerk-Know-how, Maximilian Modl von der Schauspielakademie setzte die Musik mit den Gästen aus den Waidhofner Schulen in Bewegung um. Interessante musikalische Erkundungen konnten die Kinder bei Emanuela Sutter an der Harfe erleben. „Sieht man so leuchtende, begeisternde Augen der Kinder, die sich ihren kreativen Talenten hingeben, so berührt das sehr“, sagte Musikschuldirektor Christian Blahous.

Die Verschmelzung von Kreativakademien und Musikschulen wird an vier Pilotstandorten in NÖ erfolgreich gelebt: neben Waidhofen-Ybbstal nur noch in St. Pölten, Wiener Neustadt und Perchtoldsdorf.