Es ist eine oft gestellte Frage: Kulturverein Förderband – Was genau ist das eigentlich?

Am vergangenen Samstag hatten alle Interessenten die Möglichkeit, den innovativen Verein kennenzulernen. Um näher am Publikum zu sein, übersiedelte man für den Tag der offenen Tür ins ehemalige Gasthaus „Weißes Rössl“.

Noch vor Kurzem beschäftigte sich der Verein ausschließlich mit Musik. Die Arbeitsgruppe „Fleischrock“ organisiert einmal pro Jahr ein Festival, „Back to the Roots“ hingegen beschäftigt sich mit niveauvollem Hip-Hop, Funk, Soul und Reggae, man plant Auftritte von Musikgruppen und betreut Veranstaltungen. Der „Club 2“ agiert in Ybbsitz, die Arbeitsgruppe „WY NOT“ eher in Waidhofen. Es werden hauptsächlich noch kaum bekannte Talente des alternativen Musikgenres aus dem Ybbstal gefördert, denen man eine Plattform für das erste Liveerlebnis bieten möchte.

Ursula Schrefl, Angelika Wagner und Bernadetta Aigner (v.l.) sind im Umgang mit der Siebdruckmaschine schon geübt.Hochpöchler | Hochpöchler

Mitglieder des Kulturvereins Förderband lernen im Rahmen ihrer Projekte den Umgang mit einer professionellen PA-Anlage kennen, bei deren Einsatz es darum geht, den Raum gleichmäßig zu beschallen. Mit dieser Ausrüstung und dem umfangreichen Musikarchiv werden auch die privaten Partys der Vereinsmitglieder zu tollen Erlebnissen. Seit Kurzem erweitert die neue Gruppe „Sturmfrei“ die Themenpalette des Vereins. Sie richtet sich an kreative Jugendliche, die sich gerne künstlerisch betätigen.

Malen, Nähen, Hämmern, Flechten, Drucken, Reparieren und vieles mehr rückt in den Mittelpunkt. Nicht jeder Wohnraum eignet sich für derartige Projekte, darum findet man die kreativen Mitglieder beim Bahnhof, wo sie mit Gleichgesinnten Ideen umsetzen und Workshops zum Thema Handwerk und Musik durchführen. Die neue Siebdruckanlage wurde beim Tag der offenen Tür präsentiert. Jeder Besucher hatte die Möglichkeit sich ein Poster oder ein T-Shirt zu bedrucken.