„Munter geworden bin ich in der Ausnüchterungszelle, ich hab’ mich überhaupt nicht ausgekannt“, sagt ein 18-jähriger Waidhofner vorm Jugendrichter. Wodka hatte er am Tag davor intus, als er mit einem Polizisten rangelte. Ihm werden nun versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Sachbeschädigung vorgeworfen.

Ein Polizist erinnert sich besser an den Vorfall, der sich am 3. Jänner beim Waidhofner Hauptbahnhof ereignete. „Wir wurden angerufen, weil es einen Mordstumult gegeben hat. Es war eine Gruppe von Jugendlichen dort. Einer lag am Boden, den Angeklagten habe ich gefragt, was passiert ist. ‚Was willst denn du?‘, hat er gesagt und mich gestoßen“, erzählt der Polizeibeamte.

Schluss war damit nicht. „Nachdem die Festnahme ausgesprochen worden war, hat er herumgeschlagen und hergetreten. Es hat eine Weile gedauert, bis die Handschellen angelegt waren“, berichtet der Beamte. In der Anhaltezelle tobte der Jugendliche dann. „Zuerst hat er wie wild Wasser aus der Toilette gespritzt, dann die Glocke demoliert“, sagt der Polizist.

„Außer, dass es mir leidtut, hab’ i nix mehr zum Sagen“, kommt es gesenkten Hauptes vom Angeklagten. „Ein klassischer Widerstand“, meint der Richter und verhängt über den bereits Vorbestraften 15 Monate teilbedingte Freiheitsstrafe, fünf davon muss der Bursche hinter Gitter. Nicht rechtskräftig.