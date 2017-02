Für die Netzwerkveranstaltung „Start up, Metal Highway Vol. 2“ am Donnerstag, 16. Februar, in Waidhofen konnten die Organisatoren Thomas Wagner, Richard Abfalter, Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger und Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (v.l.) die prominenten Referenten Damian Izdebski und Günther Helm gewinnen.

