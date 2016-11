Nicht allen, die am Freitag zur Verleihung der Ehrenpreise der Stadt in den Kristallsaal gekommen waren, hatte sich der Sinn des Titels der Veranstaltung erschlossen: Die Stadtväter hatten den Auszeichnungen den Titel „[a:bua]“, der von Moderator Tom Bläumauer als Mostviertler Ausdruck des Erstaunens erklärt wurde, gegeben. Vier [a:bua]-Preise und drei Anerkennungspreise konnte Bürgermeister Werner Krammer insgesamt überreichen.

Ein Anerkennungspreis ging an Gjavit Shabanaj, Initiator des Cafés Miteinander, der für seine Bemühungen im Bereich der Integration ausgezeichnet wurde. Er setzt sich seit Jahren für ein gutes Zusammenleben aller Nationen in Waidhofen ein. Ein weiterer Anerkennungspreis ging an Wirtschaft 2050, eine Gruppe junger, motivierter Wirtschaftsstudenten. Läufer Christoph Pölzgutter erhielt den Sportnachwuchspreis.

Den Hauptpreis in der Kategorie Sport holte sich das Herrentennisteam des UTC Waidhofen. Tobias Obenaus, Stefan Schmutzer, Jürgen Florian, Jan Poskocil, Lukas Sieghartsleitner, Simon Hinterplattner, Gregor Ramskogler, Daniel Kopeinig, Kapitän Simon Schörghofer und Trainer Heinz Reichartzeder nahmen die Trophäe entgegen.

Der erstmals verliehene So zialpreis ging an den Verein Mit-Menschen unter Obmann Andreas Schauer. Mit dem Kulturpreis wurde der Pädagoge Pius Litzlbauer geehrt. Willibald Hilbinger erhielt für sein Engagement im Rahmen der ARGE Lehrbetriebe den Zukunftspreis.