Die virtuelle Welt hielt am Freitag in den alten Gemäuern der ehemaligen Bene-Fabrik auf der Zell Einzug. Unter dem Titel „Augmented Reality“ – also erweiterte Realität – hatte die Zukunftsakademie Mostviertel in Kooperation mit der Stadt Waidhofen und der Eisenstraße NÖ zum elften Technologieforum in die einstige Möbelfabrik geladen. Der Zuspruch war groß. Rund 160 Teilnehmer, darunter zahlreiche Führungskräfte von Unternehmen aus dem gesamten Mostviertel, fanden sich ein.

Am alten Bene-Areal luden die Zukunftsakademie Mostviertel, die Eisenstraße NÖ und die Stadt Waidhofen zum Technologieforum. Am Bild: Rosemarie Pichler (Zukunftsakademie), Matthias Husinsky (FH St. Pölten), Jürgen Kneidinger (Augmensys), Bürgermeister Werner Krammer, Thomas Welser (Welser Profile), Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger und Johannes Eßmeister (Zukunftsakademie) (v.l.). | Kössl

„Augmented Reality“ meint die Anreicherung der Realität mit virtuellen, im Computer generierten Komponenten via Smartphone, Tablet, Datenbrille oder Computer. Beim Technologieforum in Waidhofen wurde einen Tag lang der Frage nachgegangen, wie diese Technologie in der Praxis einsetzbar ist. Dazu wurden in acht Vorträgen Anwendungsbeispiele der „Augmented Reality“ in Unternehmen geliefert.

Eintauchen in die virtuelle Realität

Eintauchen in die virtuelle Realität konnte man im Foyer, wo verschiedene Technologien zum Ausprobieren bereit standen. So wurde etwa mit dem „Smart Helmet“ der Firma DAQRI auf dem Kopf eine virtuelle Turbine im Raum sichtbar, die man, wenn man sich um sie herumbewegte, von allen Seiten betrachten konnte.

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer und Unternehmer Thomas Welser nutzten die Gelegenheit, um den Teilnehmern des Technologieforums kurz den „Zukunfts-Campus“, der sich am alten Bene-Areal im Entstehen befindet, zu informieren. Geplant ist ein multifunktionaler, generationenübergreifender Begegnungsraum, dessen Leistungsbereiche vom Wohnen über Arbeit und Bildung bis hin zur Freizeit reichen. Derzeit sei man daran, die finanziellen Mittel für dieses Projekt aufzustellen, berichtete Welser.