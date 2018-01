Im KulturKeller Zum PeDa in Waidhofen geht es auch im Jahr 2018 wieder rund. Wirt Peter Schröding konnte ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.

Den Anfang macht der Kabarettist Michael Scheruga am Samstag, 27. Jänner. Weitere Kabarettabende folgen am 9. Februar von Günther Paal alias Gunkl und am 29. März von Comedy-Hirte Christian Schwab, bevor im März und April dann Alpkan, Peter Ratzenbeck, AkustixxX, Gerald Etzler und The Riversides mit Musik aus verschiedenen Genres die Besucher erfreuen werden.

Am 12. April wird zum ersten Mal der Waidhofner Kabarettpreis mit dem klingenden Namen „Zum PeDa Schmunzler“ übergeben werden. Dabei müssen Anwärter eine hochkarätige Jury überzeugen, um sich zum ersten Träger dieses Preises zu küren.

Karten für alle Events sind im KulturKeller erhältlich.