In der Kandidatenliste der SPÖ bleibt in Hinblick auf die Gemeinderatswahl am 29. Jänner kein Stein auf dem anderen. Wie Vizebürgermeister und SPÖ-Parteichef Martin Reifecker bereits angekündigt hat, wird das SPÖ-Kandidatenteam mit unabhängigen Kandidaten durchmischt.

"Neue Ideen und Initiativen"

Und das stärker, als man vermutet hatte. So besetzt Medienmanagerin Katharina Bauer als Quereinsteigerin auf Anhieb Platz 5. Mit dem Mittelschullehrer Armin Bahr und dem kaufmännischen Angestellten Gerald Weber finden sich zwei weitere Unabhängige auf den sicheren Plätzen 7 und 8. „Unser Ziel ist es, damit neue Ideen und neue Initiativen in unser Team zu bringen und schließlich Waidhofen ein Stück besser und lebenswerter zu machen“, erläutert Reifecker den Schritt.

NÖN

Überraschend ist aber auch der Umstand, dass gleich zwei der drei SPÖ-Stadträte auf die Wartebank geschickt werden: Martin Roseneder wollte nach 20 Jahren im Gemeinderat aus beruflichen Gründen in die zweite Reihe zurücktreten (die NÖN berichtete). Dass Stadtrat Alfred Beyer sich mit dem 11. Kampfmandat begnügen muss, überrascht. Reifecker: „Die Liste wurde einvernehmlich mit ihm erstellt.“ Nur Reifecker führt unangefochten die Liste an.

Dass sich alle sieben unabhängigen Kandidaten auf Listenplätzen bis 17 befinden, versteht Reifecker als Signal an Interessierte, die sich dem Team „SPÖ & Unabhängige“ anschließen wollen.

Mit den derzeitigen Gemeinderäten Waltraud Wirrer (Platz 21) und Kurt Freunthaler (22) sowie den Ex-Gemeinderäten Thomas Krall (20) und Andreas Kreuziger (23) finden sich gleich vier erfahrene Mandatare auf wenig aussichtsreichen hinteren Plätzen.

Welches Ergebnis wünscht sich Reifecker am 29. Jänner für die SPÖ? „Unser Wahlziel ist es, dass wir so stark werden, dass die WVP nicht mehr allein machen kann, was sie will. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass wir gute Ideen einbringen, die zuerst abgeschmettert werden, um ein Jahr später als WVP-Idee wieder aufzutauchen.“