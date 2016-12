Ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2017 wollte die Waidhofner Bürgerliste UWG am Freitag der Vorwoche noch nicht bekannt geben. Das werde man erst am Mittwoch dieser Woche machen, kündigte UWG-Stadtrat Friedrich Rechberger bei einem Pressegespräch im Schloss an der Eisenstraße an. Da endet um 12 Uhr nämlich die Frist, bis zu der die einzelnen Fraktionen ihre Wahlvorschläge am Magistrat abgeben müssen.

Fix ist jedenfalls: Rechberger wird wieder als Spitzenkandidat der UWG ins Rennen gehen. Mit ihm werden sich acht Kandidaten der Wahl stellen. Das ist doch beträchtlich weniger als vor fünf Jahren, als man mit 20 Kandidaten ins Rennen ging und mit einem Zugewinn von zwei Mandaten gestärkt aus der Wahl hervorging. Derzeit hält die UWG bei sechs Gemeinderatssitzen. Ziel für 2017 sei es, den Mandatsstand zu halten, so Rechberger am Freitag.

Gemeinsam mit den UWG-Mandataren Michael Elsner, Siegfried Nykodem und Markus Leitner blickte er auf die letzten fünf Jahre Gemeinderatsarbeit zurück. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode war die Bürgerliste ein Arbeitsübereinkommen mit der WVP, die ihre Absolute verloren hatte, eingegangen. Dafür hagelte es immer wieder Kritik der anderen Parteien.

Viele Initiativen würden die Handschrift der UWG tragen

„Wir sind absolut kein Anhängsel der WVP“, stellt Rechberger klar. Das Arbeitseinkommen mit der WVP habe sich aber bewährt. „Als unabhängige Bürgerliste haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die Mitte zu stärken, statt Fronten zu schaffen. Ohne uns wären viele Dinge nicht gegangen.“ Rechberger verweist auf Indexanpassungen bei Kanal und Wasser statt unzumutbaren Gebührenerhöhungen sowie auf die attraktiveren Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums. Auch die Umstellung der „Waidhofen News“ auf die kostengünstigeren „Stadtnachrichten“, die Sieben-Tages-Öffnung des Tourismusbüros, die Errichtung des AFW-Sportplatzes in Kreilhof und der geplante Neubau der Sporthalle würden die Handschrift der UWG tragen.

Leider seien in den letzten fünf Jahren zwei Fronten im Waidhofner Gemeinderat entstanden, konstatiert Kontrollausschussobmann Elsner. Während die UWG konstruktiv arbeite, würden andere Fraktionen nur blockieren. Elsner nennt die jährlichen Budgetdebatten als Beispiel. „Es ist wohl keinem bewusst, welche Konsequenzen es hat, wenn wir kein Budget zusammenbringen. Dann tritt nämlich ein Haushaltsprovisorium in Kraft, bei dem nur mehr die gesetzlichen Verpflichtungen zu zahlen sind.“ Auch die Ablehnung mancher Fraktion bei den neuen Wohngebieten Am Moos und in Konradsheim kann Elsner nicht nachvollziehen: „Wenn wir als Stadt wachsen wollen, dann sind derartige Umwidmungen notwendig.“ Von geforderten Einsparungen bei der Vereinsförderung hält der UWG-Mandatar ebenfalls nichts. „Die ist der kleinste Teil des Budgetproblems der Stadt“, sagt er.

UWG gab Ausblick auf Ziele

Neben einem Rückblick gab die UWG am Freitag auch einen Ausblick auf künftige Ziele. Diese liegen in den Bereichen Soziales, lebenswertes Waidhofen, Wirtschaft und Tourismus sowie der Sanierung des Budgets durch eine nachhaltige Finanzpolitik.

Im Tourismusbereich bekennt sich die UWG klar zur Waidhofner Citybahn und deren touristischer Nutzung. Die von Bahnaktivist Nykodem geforderte Tourismusbahn nach Ybbsitz wird unterstützt. Bedarf sieht Tourismusstadtrat Rechberger bei Campingplätzen und Abstellplätzen für Wohnmobile. „Ich bin da gerade in Verhandlungen, weil es hier sehr viele Anfragen gibt.“ Ein Mehr an Angeboten brauche es auch bei Privatzimmern und Urlaub-am-Bauernhof-Betrieben.

Weiters tritt die UWG für den Ausbau des Bahnhofsareals und die Belebung des Hohen Marktes ein und fordert die Realisierung von Radachsen nach Oberland, bis zur Bachwirtsiedlung und in den noch offenen Bereichen im Stadtgebiet.

Zell: Baustopp und Grünflächen gefordert

Beim Thema Wohnen sieht man vor allem auf der Zell Handlungsbedarf. Gefordert werden hier ein Baustopp und die Errichtung öffentlicher Grünflächen. „Der Bereich Zell ist zu schnell und unkontrolliert gewachsen“, ist Elsner überzeugt. Statt Neubauten auf der Zell solle das Wohnen im innerstädtischen Bereich attraktiviert werden. Dafür brauche es eine Sanierungsförderung. Die Gemeinde solle Druck auf das Land machen, damit hier Fördergelder fließen.

Für das Bene-Areal auf der Zell regt man an, neben Wohnungen auch eine Turnhalle für die Sportmittelschule zu errichten und den sanierungsbedürftigen Kindergarten III in der Vitzthumstraße dorthin zu verlegen.

Weiters müssten Schulen, Kindergärten und Gasthäuser in den Katastralgemeinden erhalten bleiben, Betriebsansiedlungen im Gemeindegebiet forciert und der Fahrbahnbelag in der Innenstadt nachhaltig saniert werden. „Wir wollen in Waidhofen weiterhin was bewegen“, sagt Rechberger. Deswegen sei es auch wieder wichtig, die WVP-Absolute zu verhindern.