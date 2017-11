Langsam aber sicher hält die Weihnachtszeit in Waidhofen Einzug. In den letzten Wochen wurde die Innenstadt bereits weihnachtlich geschmückt und beleuchtet, auch der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus wurde schon aufgestellt. Eine Adventfensterreise wird die Innenstadt auch heuer wieder in einen großen Adventkalender verwandeln: Bis zum Heiligen Abend wird an jedem Tag im Dezember ein weiteres kreativ geschmücktes „Adventfenster“ erleuchtet werden. Ein Plan, auf dem ersichtlich ist, wo diese weihnachtlichen Fenster zu finden sind, liegt beim Tourismusbüro, im Rathaus oder in Waidhofens Geschäften auf.

Auch Waidhofens Kirchen wurden bereits festlich geschmückt. Die Stadt Waidhofen spendete sowohl der Stadtpfarr- als auch der Bürgerspitalkirche prachtvolle Adventkränze.

Stadtrat Franz Sommer (l.) und Stadtgärtner Jan Michael Fabian (r.) überreichten Pfarrer Herbert Döller die Adventkränze, die in der Adventzeit Stadtpfarr- und Klosterkirche schmücken werden. | NOEN

Die Belebung des Hohen Marktes soll sich auch in der Weihnachtszeit fortsetzen. So haben die Dorferneuerungsvereine die Schaufenster bereits festlich dekoriert und die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten bastelte zahlreiche weihnachtliche Gestecke, die die Fußgängerzone schmücken sollen. Bei einer Kripperlschau werden vom Goldhauben- und Trachtenverein verschiedene Kripperl ausgestellt.

Nach der Einstimmung auf den Advent mit einer musikalischen Weihnachtsreise der Robert Kerschbaumer Allstar Band am 1. Dezember und einem Perchtenlauf am 3. Dezember werden von 7. bis 10. Dezember Kunsthandwerker bei der „Flammenden Lichterweihnacht“ im Schloss ihre Produkte ausstellen und zum Verkauf anbieten. Heuer wird es im Zuge des Adventmarkts erstmals ein Christkindlpostamt sowie eine Xmas-Photobox geben.

Weihnachten in Waidhofen