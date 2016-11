BRG-Ball: Eintauchen in Märchenwelt .

So könnte es im Märchen stehen - aber beim Ball des Waidhofener Bundesrealgymnasiums im Schlosscenter wurde das Märchen Realität! Unter dem Motto „Lost in our Fairytale“ feierten die Abschlussklassen eine unvergesslichen Ballnacht. Die Schülervertreter konnten dazu Innenminister Wolfgang und Marlies Sobotka, Bürgermeister Werner und Silke Krammer, Direktor Christian und Barbara Sitz, Direktor Harald Rebhandl mit Gattin Bettina Rebhandl-Rauter, Direktor Franz und Gabriele Hofleitner sowie Vizebürgermeister Ernst Steinauer aus Opponitz begrüßen.

Eröffnet wurde der Ball durch eine wunderbare Polonaise, einstudiert von Tanzmeisterin Angelika Lauko und gespielt von einem Ensemble des Waidhofner Kammerorchesters unter der Leitung von Marianne Vlcek.

Zu späterer Stunde übernahm die Gruppe „Indeed“ die Tanzmusik. Höhepunke waren die Krönung der Ballkönigung sowie die Verlosung der Tombolapreise.