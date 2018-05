„Andere engagieren sich in Vereinen oder sammeln Briefmarken, mein Hobby ist die Flugrettung“, meint Wolfgang Frühwirt. Was für den Laien unglaublich klingt, ist für den 51-jährigen Waidhofner ganz normal. Begonnen hat eigentlich alles damit, dass sich die Eltern von Wolfgang Frühwirt beim Roten Kreuz als ehrenamtliche Mitarbeiter kennenlernten. Somit konnte Wolfgang Frühwirth bereits im Kinderwagen Rotkreuzluft schnuppern. „Da war es völlig klar, dass ich mich mit 17 Jahren ebenfalls bei der größten Nonprofit-Organisation Österreichs zu engagieren begann.“

Soziales Engagement: Eltern als Vorbilder

Frühwirt, der die Fachschule in Waidhofen absolvierte, wurde Maschinenbauer und arbeitete bis 1996 bei der Firma Lisec. Im selben Jahr machte er den Sprung vom ehrenamtlichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes zum hauptberuflichen und ist seither Bezirksstellengeschäftsführer in Waidhofen, zudem Bezirkskommandant, Bereichskommandant für das Mostviertel, Notfallsanitäter und Einsatzfahrer. Genau aus dieser Tätigkeit heraus begann sich Wolfgang Frühwirt immer mehr für die Rettungsmedizin zu interessieren und baute gemeinsam mit seinem Freund, dem Mediziner Klaus Katzensteiner, das bodengebundene Notarztsystem in Waidhofen auf.

„Da lernte ich auch das Flugrettungssystem in Innsbruck, Krems und Wiener Neustadt kennen. Ich begann mich schließlich mit einigen Kollegen auch für eine stationäre Flugrettung im Mostviertel bei Kurt Nordberg, dem Initiator der ÖAMTC-Notarzthubschrauber – der Vater der heimischen Flugrettung –, einzusetzen. Doch gut Ding braucht bekanntlich Weile und nach gut drei Jahren konnte der Christophorus 15 am 26. Juni 2004 erstmals starten.“

Alleine für die dazu benötigten Flugretter bewarben sich über 100 Interessierte, von denen 47 in die engere Wahl kamen. Wolfgang Frühwirt war einer von ihnen. Er stellte sich dem fünftägigen strengen Auswahlverfahren und war schließlich unter den acht Notfallsanitätern, die zur Ausbildung zum Flugretter zugelassen wurden. „Honiglecken war das keines, denn wir mussten damals im Tiroler Kühtai und in Saalfelden im Heeresklettergarten unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das war echt Hardcore.“

„Nervosität, Stress oder Hektik gibt es nicht. Jeder Handgriff, jede Bewegung sitzt.“Wolfgang Frühwirt, Leitender Flugretter des C15

Am 15. Oktober 2004 haben dann alle acht Flugrettungssanitäter die Ausbildung zu „HEMS Crew Member“ abgeschlossen und durften ab sofort als Teil des Teams des Christophorus 15 selbstständig fliegen. Bis dato hat der Waidhofner, der nun selbst seit 2012 als Trainer beim ÖAMTC Hubschraubercrews ausbildet, bereits 1.500 Einsätze mit dem Christophorus 15 geleistet. „Als Flugretter erhält man für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung und ist zum einen Assistent des Piloten, zum anderen unterstützt man den Notarzt und ist für die Bergetechnik verantwortlich“, sagt Frühwirt.

„Fakt ist, jeder Einsatz birgt ein hohes Risiko. Jedoch sind wir ein eingespieltes Team. Pilot, Arzt und Flugretter sind eine Einheit. Während der kritischen Phasen im Flug oder bei Taubergungen ist das Gespräch standarisiert. Jeder weiß, was er zu tun hat. Nervosität, Stress oder Hektik gibt es nicht. Sobald wir die Einsatzbenachrichtigung bekommen, läuft alles zügig Schritt für Schritt ab. Jeder Handgriff, jede Bewegung sitzt.“

Jeder der acht Flugretter des Christophorus 15 absolviert pro Jahr an die 100 Einsätze. Gerufen wird die Flugrettung etwa zu Verkehrsunfällen, Bränden, medizinischen Notfällen sowie Arbeits- und Freizeitunfällen. Bergungen im alpinen Gelände wie in den Ötscherschluchten oder Landungen auf der Autobahn stehen quasi an der Tagesordnung. Als Held sieht sich Wolfgang Frühwirt dennoch nicht: „Ich denke, jeder von uns hat eine Rolle vom Leben zugeteilt bekommen, die er zu erfüllen hat. Meine ist die des (Flug-)Retters.“

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit hält sich Frühwirt mit Radfahren, Skifahren, Tourengehen und Laufen fit. „Bei jedem Einsatz geht es um Sekunden. Mentale und physische Fitness ist dabei unerlässlich,“ sagt der Flugretter.