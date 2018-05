Beratung in allen Lebenslagen wird ab 9. Mai im Zentrum Zell geboten. Da eröffnet nämlich das Familien- und Beratungszentrum Amstetten des NÖ Hilfswerks seine neue Außenstelle in Waidhofen.

Das Angebot reicht von der Unterstützung in Lebenskrisen und Trennungssituationen über Orientierungs- und Entscheidungshilfen in Partnerschafts-, Erziehungs- und Familienfragen bis hin zur Kinder- und Jugendberatung. Pädagogin Katja Aschauer-Lehner wird in der neuen Beratungsstelle jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr zur Verfügung stehen. Man kann aber auch einen individuellen Termin vereinbaren bzw. ist die Beratung auch telefonisch möglich. Wo es notwendig ist, wird an andere Institutionen vermittelt.

„Wir möchten die Erstanlaufstelle bei allen Problemen rund um Familie, Partnerschaft und Kinder sein“Michaela Hinterholzer

„Wir hoffen, dass das Angebot in Waidhofen angenommen wird“, sagt die Leiterin des Familien- und Beratungszentrums Amstetten Karin Paungarttner. Die Erstberatung ist gratis, jede weitere Einheit kostet 68 Euro. Ein gewisses Kontingent an geförderten Stunden ist jedoch vorhanden. Zudem kann auch der Verein Hilfswerk unterstützend unter die Arme greifen.

„Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen“, sagt die Vereinsvorsitzende, Familienstadträtin Beatrix Cmolik. Mit der Familienberatung wolle man ein niederschwelliges Beratungsangebot bieten. „Wir möchten die Erstanlaufstelle bei allen Problemen rund um Familie, Partnerschaft und Kinder sein“, ergänzt die Präsidentin des NÖ Hilfswerks, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer. Auch wenn der Kernbereich des Hilfswerks in der Heimhilfe und Hauskrankenpflege liege, bemühe man sich um ein qualitätsvolles Angebot auf allen Ebenen.