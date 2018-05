Bereits zum elften Mal wurde der Mostviertler Innovationspreis heuer vergeben. Dieser zeichnet höhere Schulen für innovative Projekte aus und vergibt finanzielle Zuwendungen an die besten Arbeiten.

Insgesamt wurden heuer 50 Projekte eingereicht und einmal mehr stellte die HTL Waidhofen alle anderen Schulen in den Schatten. Ihre Schüler schafften es, gleich zweimal den ersten Platz abzustauben. Daniel Pfisterer, Lukas Handsteiner und Peter Limbach, drei Wirtschaftsingenieure des fünften Jahrgangs, überzeugten die Jury in der Wirtschaftskammer Amstetten mit der Präsentation ihrer Dip-lomarbeit „Digitale Gedächtnisstütze für demente Menschen“ und holten den Sieg in der Gesamtwertung. In der Sonderwertung „Wirtschaft & Kooperationen“ errangen die beiden Automatisierungstechniker Luca Teufl und Niklas Kaltenbrunner für ihre Kerzenprüfanlage den ersten Preis. Auch die Schulpreise in beiden Kategorien wurden der HTL zugesprochen.

Silbermedaille für vier HAK-Schüler

Doch nicht nur die HTL, auch die HAK machte beim Innovationspreis des Mostviertels von sich hören.

Mathias Seisenbacher, Jakob Riegler, Matthias Stockinger und Maximilian Fischböck belegten mit dem Thema „Zentrumsbelebung Ybbsitz – Maßnahmen zur Ortskernbelebung im ländlichen Raum“ den zweiten Rang in der Sonderwertung. Mit ihrem Projekt, bei dem sie für das Schotter- und Transportunternehmen Schneckenreither GmbH eine Unternehmensanalyse durchführten und eine Werbestrategie erarbeiteten, schafften es die drei HAK-Schülerinnen Simone Merkinger, Paula Walterskirchen und Carolina Zanitti-Brunello ebenfalls unter die zehn Besten.