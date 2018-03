Ludwig van Beethoven schreibt im Juli 1812 in Teplitz einen Brief an die „unsterbliche Geliebte“. Wen er tatsächlich meinte, ist bis heute nicht wirklich erwiesen und Spekulationen darüber füllen ganze Bücherschränke.

Die Geliebte – sie ist unsterblich, aber meist auch unerreichbar. Nur zu fassen in Musik, Wort oder Malerei. Verewigt in Briefen, bleibt der Schwärmende auf der sicheren Seite, sucht der Abgewiesene Trost in seiner Kunst. Und die ist es, die in fünf Klangraum-Konzerten den Ton angibt.

Sona MacDonald macht den Auftakt

Den Auftakt macht am 8. April die Sängerin und Schauspielerin Sona MacDonald, die sich mit dem Programm „Liebe und Obsession“ auf die Spuren von Lotte Lenya und der amerikanischen Jazz-Ikone Billie Holiday begibt.

Kammersänger Michael Schade bringt Franz Schuberts Zyklus „Die schöne Müllerin“ am 14. April nach Waidhofen. Er hat den populären Liedzyklus seit über 15 Jahren im Repertoire. Ferdinand Waldmüller oder Friedrich Gauermann bieten das Setting für das begeisterte, dann verschmähte Liebeswerben des Müllersburschen, der im Bach sein Leben umspielt sieht und untergeht.

Weiter geht es am 20. Mai mit „Unsterbliche Geliebte“. Die beiden jungen ungarischen Virtuosen István Várdai (Violoncello) und Zoltán Fejérvári (Klavier) gestalten ein Programm um Liebe und Emotionen. Beethovens Klaviersonate op. 78 in Fis-Dur legt die Fährte frei zur Widmungsträgerin Therese Brunsvik.

„Morgengabe“ zum Abschluss

Joseph Haydn war zwar unglücklich verheiratet, doch der Geliebten mit Sicherheit nicht abgetan. Unter dem Titel „Haydn’s Love“ werden Annette Dasch und ihre Schwester Katrin am Klavier Rezitator Karl Markovics die Bälle zuspielen, der aus Briefen „an oder von“ lesen wird. Das Konzert findet am Sonntag, 10. Juni, statt.

Beschlossen wird das Festival mit dem Programm „Morgengabe“ am 17. Juni. Eine ganze Tondichtung lang setzt Richard Strauss in der „Sinfonia Domestica“ auf den ehelichen Hausstand. Rafael Fingerlos und Dörte Lyssewski geben davon einen Eindruck: Er mit Liedern von Richard Strauss, Franz Liszt und Gustav Mahler, sie mit Ausschnitten aus Briefen.