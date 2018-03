Mitte April wird die Plastikmüll-Sammlung in Waidhofen – ebenso wie im gesamten Bezirk Amstetten – umgestellt. Die Bürger müssen ihre Plastikleichtverpackungen dann zuhause in einem Gelben Sack sammeln, welcher alle sechs Wochen – ähnlich wie beim Rest- und Biomüll – direkt von zuhause abgeholt wird.

Die Gelben Tonnen bei den Sammelinseln kommen weg. Bei größeren Wohnhausanlagen wird es die Gelben Tonnen auch weiterhin geben. Wohnbauten ab sechs Haushalten können eine Gelbe Tonne in der Umweltabteilung am Magistrat beantragen.

Heftige Kritik von der Waidhofner SPÖ

Heftige Kritik an der Umstellung kommt von der Waidhofner SPÖ. Sie sieht weder eine Ersparnis noch eine Erleichterung für die Bürger, da Metall, Glas und in Waidhofen auch das Papier weiterhin getrennt bei den Sammelinseln entsorgt werden müssen. Die Leichtverpackungen würden auf diesem Wege mitgehen und müssten nicht sechs Wochen lang zu Hause umständlich aufbewahrt werden, heißt es in einer Aussendung. Man hofft, dass die Müllsammelstellen in ihrer Größe nicht verändert werden.

Auch umwelt- und verkehrspolitisch ist die Umstellung für die SPÖ „Nonsens“. Dabei verweist man auf die längeren Abholrouten. Auch dass ein Teil der Leichtverpackungen künftig im Hausmüll landen wird, da dieser im Unterschied zum Plastikmüll 14-tägig entsorgt wird, befürchtet die SPÖ und ortet Kostensteigerungen durch den „aufwändigeren Abtransport“. „Wir gehen jede Wette ein, dass dem Bürgermeister und seiner WVP in den kommenden Jahren eine Müllgebührenerhöhung einfallen wird“, heißt es.

Ähnlich lautet die Kritik, die der ehemalige SPÖ-Stadtrat Alfred Beyer in einem offenen Brief an den Bürgermeister formuliert. Auch er sieht in der Umstellung keine Ersparnis und Erleichterung für die Bürger und fordert den Stadtchef auf, die Einführung des Gelben Sacks noch einmal zu überdenken und auszusetzen.

Gegen Verschmutzung und Mülltourismus

„Wir nehmen grundsätzlich alle Sorgen und Bedenken ernst und mir ist bewusst, dass jede Veränderung zu Verunsicherungen führt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Kons-truktive Anregungen werde man prüfen und das System gegebenenfalls anpassen. Die Vorwürfe der SPÖ würden jedoch zu keinen konstruktiven Lösungsansätzen beitragen.

Die Umstellung auf den Gelben Sack habe sich auch nicht die WVP ausgedacht, hält Krammer fest. Man habe sich nach eingehender Prüfung dazu entschlossen, sich hier den umliegenden Gemeinden anzupassen. Viele Sammelstellen seien immer wieder überfüllt und verschmutzt und würden, aufgrund ihrer hohen Dichte im Stadtgebiet, Mülltouristen anziehen, meint der Stadtchef. Von der Umstellung erwartet er sich sauberere Müllsammelstellen und mehr Bewusstsein hinsichtlich Plastikkauf und in weiterer Folge der Verdichtung der leeren Gebinde, um Platz zu sparen.

Krammer verweist darauf, dass Leichtverpackungen weiterhin im ASZ abgegeben werden können und bei Krankheit oder Urlaub zum Abholtermin der Gelbe Sack auch im ASZ angenommen werde. Eine Erhöhung der Müllgebühren durch die Umstellung schließt Krammer aus, nicht aber eine Verkleinerung von Sammelinseln. Man werde sich nun jede einzelne Sammelinsel anschauen, sagt der Stadtchef. Bei Bedarf werde man auch weitere Papiercontainer hinzufügen. Ein Aus der Papiersammlung bei den Sammelinseln, wie dies in den anderen Gemeinden des Bezirks der Fall ist, lehnt Krammer vehement ab. Diese Umstellung käme der Gemeinde tatsächlich teurer.