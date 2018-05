Im vergangenen Jahr wurde vom Sport.Land.NÖ ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das eine tägliche Turnstunde in der Primar- und der Sekundarstufe vorsah. Dem Projekt zufolge hätten die Schulen gemeinsam mit den Sportdachverbänden Sportunion, ASKÖ und ASVÖ täglich eine Bewegungseinheit anbieten sollen. Umgesetzt wurde das Projekt jedoch nur an wenigen Schulen.

„Es ist schade, dass wir das Projekt nicht realisieren konnten. Wir haben es eigentlich als eine sehr gute Sache empfunden“, sagt etwa Direktor Christian Sitz vom Bundesrealgymnasium Waidhofen. Es sei leider so gewesen, dass man erst im September die Termine erfahren habe, an denen der Bewegungscoach an die Schule hätte kommen können. Dadurch sei es unmöglich gewesen, diese Turnstunden noch in den Stundenplan einzubauen. „Im September stand der Stundenplan schon fest und wir haben ja die gleiche Stundenanzahl wie zuvor. Da war es sehr schwer, noch Platz im Turnsaal zu bekommen“, berichtet Sitz.

„Die Organisation war zu unprofessionell“

Bei der Bewegungseinheit am Freitag konnten die Schüler gemeinsam mit Vanessa Wundsam Handstände üben | Lisa Hofbauer

Von ähnlichen Problemen kann auch die Direktorin der Waidhofner Wirtschafts- und Musikmittelschule (WMMS) Doris Aigner berichten. „Wir hätten sehr gerne mitgemacht, aber im Endeffekt war die Organisation dann zu wenig professionell“, sagt sie. Es sei nicht gelungen, einen ausgebildeten Trainer für die Schule zu finden, weshalb das Projekt schließlich auch an der WMMS zum Scheitern verurteilt war. „Auch für kommendes Jahr hätten wir Interesse gehabt, aber nun wurden wir informiert, dass sich das Pilotprojekt dann auf die Primarstufe konzentrieren wird. Für die Sekundarstufe wird das Bewegungsprojekt nicht mehr angeboten“, sagt Aigner.

Realität wurde die tägliche Turnstunde hingegen an der

Volksschule Zell. Doch auch Direktorin Ulrike Bauer, die auch die Volksschule St. Leonhard/Walde leitet, berichtet von organisatorischen Schwierigkeiten. „Die Einplanung der täglichen Schulstunde war anfangs etwas schwierig, da wir ja keine

Unterrichts zeit dazubekommen haben und auch keine ‚Löcher‘ im Vormittagsunterricht haben. Dennoch haben wir das dann gut gemanagt“, meint die Direktorin. In St. Leonhard/Walde sei die tägliche Turnstunde aber aufgrund der herausfordernden Organisation nicht zustande gekommen. Sie sei aber zuversichtlich, kommendes Jahr auch in St. Leonhard das Projekt „Tägliche Turnstunde“ auf die Beine stellen zu können.

„Viele Kinder nehmen mit Begeisterung an den Bewegungseinheiten teil. Auch nicht so große Sportler sind mit Freude dabei.“Ulrike Bauer, Direktorin der VS Zell

„An der Volksschule Zell, wo wir das tägliche Bewegungsprogramm anbieten, wird dieses sehr freudig angenommen“, berichtet Bauer. Seit September wird hier täglich geturnt: Bereits frühmorgens können sich die Schüler beim „Morgenerwachen“ im Turnsaal so richtig austoben. Für die Vorschulklassen, die ersten und die zweiten Klassen gibt es außerdem noch drei zusätzliche Turnstunden mit einem Bewegungscoach sowie eine bewegte Pause. „Für die älteren Schüler der dritten und vierten Klassen bieten wir das Programm ‚Spiel, Spaß und Sport‘“, erzählt die Direktorin. Ein Fußballtraining sowie regelmäßige Besuche des Eislaufplatzes oder auch Skifahren runden das umfassende Sportprogramm ab.

Das gesamte zusätzliche Sportangebot auf der Zell beruht auf Freiwilligkeit. „Die Kinder nehmen zahlreich an den Bewegungseinheiten teil und auch sonst nicht so große Sportler sind mit Enthusiasmus dabei“, sagt Bauer. Und das hat auch Auswirkungen auf den anderen Unterricht: „Ein gesunder Körper führt zu einem gesunden Geist und dadurch zu erhöhter Aufmerksamkeit im Unterricht“, sagt die Schulleiterin. Für sie steht es außer Frage, das Projekt im kommenden Jahr fortführen zu wollen.

Bewegungsprojekt in Eigenregie durchgeführt

Auch die Direktorin der Volksschule Plenkerstraße Ruth Salamon berichtet von positiven Auswirkungen der täglichen Bewegung für den Schulalltag: „Wenn sich Schüler ausreichend bewegen, dann sind sie auch im Unterricht agiler, konzentrierter und leisten gerne von sich aus mehr“, sagt sie. Doch auch sie berichtet von organisatorischen Problemen bei der Umsetzung. „Wir hatten Probleme, einen Betreuer sowie genügend Räumlichkeiten zu finden“, sagt Salamon. Doch man zögerte nicht lange und setzte die tägliche Bewegungseinheit kurzerhand in Eigenregie um.

Dem Raumproblem schaffte man an der Volksschule Plenkerstraße Abhilfe, indem man die Einheiten nach draußen verlagerte. „Wir versuchen, im Schulalltag wirklich jeden Tag in irgendeiner Form Bewegung einzubauen. Kinder bewegen sich einfach gerne, das ist so“, sagt die Schulleiterin.