Rund 50 Experten werden heuer in mehr als 80 Kursen versuchen, die Neugier junger Forscher zu stillen. Von 3. bis 5. Juli öffnet das Waidhofner KinderUNIversum zum dritten Mal seine Pforten und bietet Kindern von fünf bis 14 Jahren ein buntes Workshop- und Vorlesungsprogramm.

Heuer kann man sich etwa auf die Spuren der Erdgeschichte und vergangener Zeiten begeben, physikalische und chemische Versuche durchführen, kleine Wassertiere mit dem Klimabündnis entdecken, in den Weltraum abheben, beatboxen oder seine Geschmackssinne besser kennenlernen. Die Hauptuni ist auch heuer wieder im Rothschildschloss, aber auch einige Exkursionen stehen am Stundenplan. Als Vortragende konnte heuer unter anderem die weltweit bekannte Biochemikerin Renée Schröder für die KinderUni in Waidhofen gewonnen werden.

„Wir freuen uns schon sehr und hoffen, dass auch heuer wieder viele neugierige Kinder und Jugendliche die Stadt erobern und entdecken werden“, sagt Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Jane-Goodall-Instituts leitet heuer auch selbst einen Workshop an und erzählt über „Die Verwandtschaft aus dem Urwald“.

Online-Anmeldung möglich

Die Anmeldephase für die Kurse beginnt heuer am 15. Mai und ist online auf www.kinderuniversum.at möglich. Im Vorjahr waren bereits am ersten Tag der Anmeldefrist viele Kursangebote ausgebucht. Es lohnt sich also, schnell zu sein beim Aussuchen der Kurse. Das KinderUNIversum dehnt sich in diesem Jahr auch nach Wieselburg aus: Dort findet am 16. und 17. August ebenfalls eine KinderUni statt.