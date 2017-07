„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“, meinte einst schon der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt. Dieses Zitat hat auch im 21. Jahrhundert noch Gültigkeit, wie Eva Zankl betont.

Die Historikerin ist Leiterin der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Waidhofen sowie seit drei Jahren Obfrau des 2013 gegründeten Vereins zur Erforschung der Mostviertler Geschichte (VEMOG). Dieser Verein ging aus dem Historischen Arbeitskreis des Bezirks Amstetten hervor.

„Uns ist es wichtig, Historie wissenschaftlich aber dennoch für den Laien leicht verständlich aufzubereiten“, erklärt Eva Zankl. „Denn in unserer globalisierten Welt ist es essenziell, über die eigene Region Bescheid zu wissen. Wir bemerken auch, dass hier großes Interesse besteht, erfreulicherweise auch von vielen jungen Leuten. Dies hat mit Sicherheit damit zu tun, dass durch die enorme Informationsflut, die uns tagtäglich quasi überschwemmt, der Blick für das Wesentliche vor der eigenen Haustür umso unerlässlicher ist.“

Buch mit Anekdoten ist angedacht

Zurzeit hat VEMOG, mit Sitz in Waidhofen, an die 70 Mitglieder und beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Durchführung von Forschungs- und Lehrvorhaben, die von kultur- und lokalhistorischem Interesse sind, sowie mit dem Erhalt der Mostviertler Kulturlandschaft.

„Pro Jahr halten wir zehn Vorträge ab, gestalten Ausstellungen, wie im Vorjahr die Schau ‚Schneller – Höher – Weiter‘ zur Sportgeschichte im Ybbstal, arbeiten bei Ortschroniken mit und geben Publikationen, wie 2013 das Buch ‚Mosaiksteine‘, heraus“, so Zankl. „Da wir alle ehrenamtlich tätig sind, dauert es oft länger, bis wir ein Projekt realisieren können. Für die Zukunft angedacht ist etwa ein Anekdoten- und Geschichtenbuch über Mostviertler Persönlichkeiten und Leute, die etwas Besonderes gemacht haben.“

„Uns ist es wichtig, Historie wissenschaftlich aber dennoch für den Laien leicht verständlich aufzubereiten.“VEMOG-Obfrau Eva Zankl

Einmal pro Monat treffen sich die sechs Vorstandsmitglieder, die immer in telefonischem sowie in Mailkontakt stehen, zum Austausch. „Auf der Homepage www.vemog.at geben wir regelmäßig unsere Veranstaltungen bekannt und halten Interessierte über unsere Aktivitäten am Laufenden“, so Zankl. „Natürlich würde es uns freuen, wenn wir weitere Mitglieder, die auch aktiv mitarbeiten, gewinnen könnten.“

Nach der Sommerpause ist der Verein ab September wieder aktiv und startet mit einem Vortrag in der Ostarrichi-Kaserne, der die Nachkriegszeit bis zur Auflösung der Sowjetunion im Mostviertel behandelt, in die zweite Jahreshälfte. Infos werden Ende August auf der Vereinshomepage bekannt gegeben.