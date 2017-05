Die Waidhofner Ortsstelle des österreichischen Bergrettungsdienstes hielt vor Kurzem in Ybbsitz ihre Jahreshauptversammlung ab. Ortsstellenleiter Andreas Zeidlhofer konnte dabei zahlreiche Gäste begrüßen.

Nach dem Totengedenken sowie dem Bericht des Kassiers gaben die Bergretter einen Rückblick auf das letzte Jahr sowie eine Vorschau auf das zukünftige. „Die Statistik zeigt im vergangenen Jahr Gott sei Dank keinen einzigen Einsatz“, berichtete Zeidlhofer. Dennoch wurden von den ehrenamtlichen Mitgliedern zahlreiche Übungen, Kurse und Winterdienste auf der Forsteralm absolviert. In den kommenden Monaten stehen für die Bergretter unter anderem öffentliche Auftritte bei den Klettermeisterschaften in Waidhofen sowie bei der Eröffnung des Ybbstalradwegs in Waidhofen am Programm.

Abschließend konnten noch zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vorgenommen werden. Matthias Ehebruster und Manuel Teufel wurden von Auszubildenden zu offiziellen Bergrettern ernannt. Rudolf Prager wurde für 65 Jahre im Dienst der Bergrettung geehrt und Leo Großschartner wurde nach 55 Jahren, davon 22 Jahre als Einsatzleiter, in die verdiente Bergrettungspension geschickt.