Die Baustelle der kabelplus in der Waidhofner Innenstadt zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur sorgte zuletzt für Unmut bei so manchem Waidhofner Innenstadtunternehmer. Scharfe Kritik an den politisch Verantwortlichen und speziell am Stadtchef übte der Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbunds Jürgen Eishold gegenüber der NÖN. Durch die Überschreitung des Bauzeitplans hätten Handel und Gastronomie in der Innenstadt mit massiven Umsatzeinbrüchen zu kämpfen, lautete sein Vorwurf.

Am Dienstag der Vorwoche lud Bürgermeister Werner Krammer (WVP) gemeinsam mit Vertretern von kabelplus und der STRABAG als bauausführendes Unternehmen zu einem „Baustammtisch“, um einen neu erarbeiteten Bauzeitplan zu präsentieren.

Demnach sollen die gesamten Arbeiten in der Innenstadt inklusive den Bereichen Unter der Leithen, Ybbsitzerstraße und Unter der Burg Ende Juli abgeschlossen sein. Das Ende der Pflasterwiederherstellungsarbeiten am Oberen und Unteren Stadtplatz, die schon vor zwei Wochen hätten fertig sein sollen, wird am Unteren Stadtplatz mit 9. Mai und am Oberen Stadtplatz mit 30. Mai avisiert.

Bürgermeister Krammer und Wirtschaftsstadtrat Peter Engelbrechtsmüller sind davon überzeugt, dass der neue Bauzeitplan eingehalten wird.