Ein seltenes Juwel an Jazz und Romantik erlebte das Publikum am Donnerstag im Waidhofner Kristallsaal. Im Rahmen des Festivals Klangraum im Herbst gastierte Mattias Rüegg mit der sensationellen Jazzvokalistin Lia Pale, Roman Janoska (Violine), Ingrid Oberkanins (Percussion) und Johannes Strasser am Bass.

Im neuen Programm „The Schumann Songbook“ wandten sich Mathias Rüegg und Lia Pale einem klassischen Ausgangsmaterial zu: dem Schaffen des deutschen Komponisten Robert Schumann.

Es sind vor allem dessen romantische Lieder, die es den beiden angetan haben und die sie durch ihre Interpretation in einem neuen Klanggewand nun zu neuem Leben erweckten. Wer das musikalisch grenzgängerische Duo, das seit vier Jahren zusammenarbeitet, kennt, wurde an diesem Abend mit einer erweiterten Formation nicht enttäuscht.

Es war ein spannender Abend, der das musikalische Kaleidoskop der romantischen Welt von Schumann in ein neues, unerwartet frisches Licht rückte. Das begeisterte Publikum forderte Zugaben, die es mit dem Lied „Die Post“ aus Schuberts Winterreise und Schumanns Mondnacht auch feinst ausgeführt bekam.