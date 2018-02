"Barakah meets Barakah" in der Filmbühne Waidhofen.

Saudi-Arabien 2016, 88 Minuten, OmU, Regie: Mahmoud Sabbagh, Darsteller: Hisham Fageeh, Fatima Al Banawi

Zum Film: Barakah ist ein Saudischer Ordnungsbeamter aus bescheidenen Verhältnissen. Bibi ist eine wilde Schönheit und Video-Blog-Berühmtheit, die als Model und IT-Girl für die stylische Boutique ihrer Adoptivmutter arbeitet. Bei einem Fotoshooting treffen die beiden aufeinander und fühlen sich sofort voneinander angezogen.

Doch was können ein Ordnungsbeamter und ein hübsches Medien-Sternchen schon gemeinsam haben? Das junge Paar versucht genau dies herauszufinden, was in einer Welt, wo öffentliches Daten und physischer Kontakt zwischen Mann und Frau komplett verboten sind, gar nicht so einfach ist.

Doch mit atemberaubender Raffinesse hebeln die beiden das System von Tradition, Etikette und Religionspolizei aus, um sich näher zu kommen. „Barakah Meets Barakah“ ist eine bemerkenswert offene saudische Liebesgeschichte. Mit viel Humor gibt der Film Einblicke in eine Zeit und einen Ort, wo Tradition auf die moderne Welt von Smartphones und Social-Media trifft.