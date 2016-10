Zum Inhalt:

In den 1960er-Jahren ist das Leben der Schafscherer an der Ostküste Neuseelands noch tief in alten Maori-Traditionen verwurzelt. Unter dem Strengen Regime des FamilienÄltesten Tamihana Mahana leben drei Generationen unter einem Dach. Der 14-jährige Enkel Simeon beugt sich nur widerwillig der Autorität und begehrt gegen seinen Großvater auf. Dann verliebt sich Simeon auch noch in die Tochter der Familie Poata, mit denen die Mahanas schon ewig im Clinch liegen, wodurch sich die Fronten zwischen Großvater und Enkel dramatisch verhärten. Als zufällig ein altes Foto in Simeons Hände fällt, lüftet sich ein wohlgehütetes Familiengeheimnis, das alles ändert.

Basierend auf Witi Ihimaeras („Whale Rider“) autobiografischem Roman „Bulibasha: King of the Gypsies“ inszeniert Regisseur Lee Tamahori vor der atemberaubenden Landschaft Neuseelands eine bewegende epische Familiensaga. Mehr als zwanzig Jahre nachdem der Neuseeländer mit „Die letzte Kriegerin“ seinen internationalen Durchbruch feierte und zu einem profilierten Hollywood-Regisseur avancierte („James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“), kehrt er mit „Mahana – Eine Maori Saga“ erstmals wieder zu seinen Wurzeln zurück, um erneut mit dem preisgekrönten Team hinter „Die letzte Kriegerin“ zu arbeiten.

Zum Film:

Neuseeland 2016, 115 Minuten, Regie: Lee Tamahori, Darsteller: Temuera Morrison, Akuhata Keefe, Nancy Brunning, Jim Moriarty, Yvonne Porter.

Termine

Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr

Ort: Filmbühne Waidhofen, Kapuzinergasse 7, 3340 Waidhofen

Kartenvorverkauf: ( 07442/54428

www.filmzuckerl.at; www.facebook.com/Filmzuckerl