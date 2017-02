Einen gewalttätigen 25-Jährigen musste die Polizei am Freitag, 10. Februar, in Weyer in Handfesseln abführen. Der in Weyer lebende Bosnier geriet gegen 23 Uhr unter Alkoholeinfluss im Cafe-Pub s’Käferl am WC mit einem Gast in Streit.

Als der Hausbesitzer einschritt, versetzte er diesem einen Kopfstoß und einen Schlag mit dem Ellbogen, sodass dieser benommen zu Boden ging. Einem weiteren Gast schlug er einen Zahn aus. Auch nach dem Eintreffen der Polizei war der 25-Jährige noch äußerst aggressiv. Der Mann wurde in Verwahrung genommen und wegen dreifacher Körperverletzung angezeigt.