Kofelgschroa aus Oberammergau in Bayern beehren am Samstag, 5. November, auf Einladung des Kulturvereins Frikulum den Bertholdsaal in Weyer.

Die Band zählt mit ihrem repetitiven Bayern-Krautrock, der Dub, Morricone und Elektro gefressen zu haben scheint und Instrumente einer halben Blaskapelle, ergänzt durch Orgel, Zither und Klanggeschepper, verwendet, zum Ergreifendsten, was die Popmusik der vergangenen Jahre hervorgebracht hat. Mit einem Sprachsog aus Dialekt und Hochdeutsch, mit unverstellten Blicken in die ungesehenen Alltagswinkel haben Kofelgschroa es geschafft, ihren ganz eigenen Kosmos in die Welt hinauszutragen.

Bei ihrem Konzert in Weyer wird die Band ihr neues Album „BAAZ“ mit im Gepäck haben. Musikalische Unterstützung kommt von der Wogner Musi aus Großraming.

Einlass ist um 20 Uhr. Vorverkaufskarten sind unter ntry.at erhältlich.