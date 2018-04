Am 1. und 2. Juni geht das Seewiesenfest des Kulturvereins Frikulum nach einem Jahr Pause heuer erstmals an zwei Tagen in Kleinreifling über die Bühne.

Hochkarätig ist auch heuer wieder das Line-up. Euphorischer Indierock von Wolf Parade aus Kanada steht da neben dem NDW-Pop des Berliner Lunsentrios und dem Postpunk des heimischen Trios Tents. Dieses wird noch im Mai, rechtzeitig vor dem Seewiesenfest, ihr Debütalbum „Stars On The GPS Sky“ in die Läden stellen.

Poetry Slam und Lesung von Stefanie Sargnagel

Auch das derzeit international hoch gefeierte oberösterreichische Elektropop-Duo Leyya wird auf der Seewiese in Kleinreifling zu hören sein. Experimentelle sphärische Klänge verschmelzen bei Sophie Lindinger und Marco Kleebauer mit akustischem Instrumentarium und elektronischen Beats zu luftig schwebenden Pop-Kleinoden. Mit im Gepäck haben die FM4-Award-Gewinner aus 2017 ihr aktuelles Album „Sauna“.

Eine Supergroup des österreichischen Hip-Hops kommt mit den TTR Allstars nach Kleinreifling. Mitglieder von Texta, Da Staummtisch, Hinterland, Kayo und Average werden gemeinsam mit ihren Beats and Rhymes das Zelt zum Beben bringen. Zehn Mikrofone und vier Turntables verbürgen sich dafür.

Neben der Musik kommt beim Seewiesenfest 2018 auch die Literatur nicht zu kurz. Neben dem traditionellen Poetry Slam wird heuer auch Autorin Stefanie Sargnagel mit einer Lesung zu Gast sein.