Einen Posaunisten mit der Frage – ganz nach der alten Redewendung –, ob er anderen gerne den Marsch bläst, zu konfrontieren, lag auf der Hand. „So wie es vom Sprichwort her gemeint ist, garantiert nicht“, meint Lukas Gassner (22) darauf schmunzelnd. „Ich bin absolut nicht der Typ, der andere heruntermacht. Musikalisch sieht es anders aus, da blase ich natürlich auch Marsch.“

Bereits als Hosenmatz war Musik für den Windhager essenziell. „Meine Mutter ist Mitglied im Kirchenchor Windhag und mein Vater Posaunist bei der Trachtenmusikkapelle Windhag. Da bin ich oft bei den Proben dabei gewesen und es war für mich von vornherein klar, auch ich will Posaune erlernen. Obwohl mir in der Musikschule sämtliche Instrumente vorgestellt wurden, gab es nichts, was mich mehr interessiert hätte“, erzählt Lukas Gassner. Da war Lukas acht Jahre alt.

Insgesamt wurde er elf Jahre von seinem Lehrer Thomas Wallner begleitet, der seit Talent erkannte und Lukas schon relativ früh dazu ermutigte, eines Tages Musik zu studieren. Nach mehreren Auszeichnungen bei diversen Wettbewerben, wie etwa prima la musica oder dem Blechbläserensemblewettbewerb Passau, begann der Windhager 2013 ein außerordentliches Studium an der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz, das zwei Jahre später in ein ordentliches Studium überging. Zeitgleich gewann Lukas mit 20 Jahren die Akademiestelle im Bruckner-Orchester Linz, wo er ein Jahr lang professionelle Orchestererfahrung sammeln durfte.

„Es war für mich von vornherein klar, dass ich Posaune lernen will. Da war nichts, das mich mehr interessiert hätte.“ Posaunist Lukas Gassner

Im Juni 2016 konnte er beim Probespiel für Wechselposaune das Kollegium des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks (BRSO) von sich überzeugen. Nach dem erfolgreich bestandenen Probejahr ist der Mostviertler seit einem Jahr nun fixes und jüngstes Mitglied des BRSO. Mit diesem gastierte er etwa bereits in Wien, in Hamburg und auch in Tokio, solistische Erfahrung sammelte er bereits mit dem Patentorchester München, der Militärmusik Niederösterreich und der Trachtenmusikkapelle Windhag.

Lukas Gassner spielt in den unterschiedlichsten Ensembles und Formationen. Sein Repertoire reicht von der Klassik über Jazz bis hin zur traditionellen Volksmusik. Zu seinen Lieblingskomponisten zählen Anton Bruckner, Gustav Mahler und Antonín Dvorak. „Für mich war immer klar, dass ich Musiker werde. Doch zunächst war ich mir mit dem Studium noch unsicher“, erzählt Lukas. „Daher hörte ich auf meinen Vater und erlernte den Beruf des Kfz-Mechanikers. Das war alles andere als verkehrt, denn heute ist das Reparieren meines Autos mein Ausgleich. Vor allem vor Konzerten kann ich da richtig abschalten und entspannen.“

Mit seinem Stammorchester, dem BRSO, absolviert der 22-Jährige an die 60 Konzerte pro Jahr. Geprobt wird täglich bis zu sechs Stunden. Nicht selten kommt es vor, dass der Posaunist drei bis vier Wochen am Stück unterwegs ist. „Es gibt im Jahr vielleicht zwei, drei Wochenenden, die ich ohne musikalische Ausrückung verbringe“, erzählt Lukas. „Da ist es gut, dass meine Freundin ebenfalls Musikerin ist, und Verständnis dafür aufbringt.“

„Ich bin ein Ybbstaler durch und durch“

Wohnhaft ist das Musikerpaar zurzeit in Linz. Das Pendeln nach München und ins Mostviertel stellt kein Problem dar. „Ich gestehe, ich bin ein Ybbstaler durch und durch. Das ist meine Heimat und da habe ich meine musikalischen Wurzeln. Ich denke, das sollte man nie vergessen, egal was das Leben einem bringt. Daher bin auch nach wie vor im Waidhofner Kammerorchester sowie in der Musikkapelle und dem Jagdhornverein Windhag aktiv. Die beiden Frühjahrskonzerte, die ich Mitte April mit dem Kammerorchester in Weyer und Waidhofen als Solist absolviert habe, waren wieder eine unglaubliche Freude für mich.“

Auch Pläne für die Zukunft hat Lukas bereits gefasst: „Im Herbst versuche ich, mein Orchester-Masterstudium an der Anton-Bruckner-Uni abzuschließen. Weiters absolviere ich mit dem BRSO eine dreiwöchige Asientournee. Aber das Schönste für mich ist, dass ich das, was ich schon immer gerne gemacht habe – das Posaunespielen –, zu meinem Beruf machen konnte.“